Il faut «repenser à la question des aînés», croit Kim Thuy

Pour Kim Thuy, il faut revoir la manière dont nous traitons nos aînés au Québec, eux qui ont été tout particulièrement touchés par la crise de la COVID-19.

«L’humain a besoin de toutes les générations», insiste-t-elle dans le balado de QUB radio Et après..., animé par Josélito Michaud. «Quand on parle de diversité, ce n’est pas seulement la diversité culturelle ou intellectuelle, mais aussi la diversité générationnelle.»

L’écrivaine québécoise d’origine vietnamienne déplore que les aînés soient séparés du reste de la société.

«Peut-être qu’on perd beaucoup plus qu’on croit», suggère la récipiendaire du prestigieux Prix du Gouverneur général. «On gagne peut-être en temps, mais on perd en connaissances et même en paix intérieure.»

«Cette crise va peut-être nous aider à repenser à nos structures.»

ÉCOUTEZ l’entrevue complète de Kim Thuy:

Et après...: Josélito Michaud va à la rencontre de vingt personnalités publiques pour échanger sur la suite des choses, établir des pistes de réflexion et essayer de comprendre ce à quoi ressemblera le monde d’après.