Ils retrouvent leur chat perdu en voyage 12 ans plus tard

Surprise pour une famille britannique quand elle a reçu une lettre l’informant que son chat perdu depuis 12 avait été retrouvé.

Les Davies faisaient du camping sur les berges du Loch Lomond, en octobre 2008, quand Georgie a disparu.

Après l’avoir cherché activement, la famille était repartie vers la région de Manchester, avec l’espoir que le félin de trois ans micropucé serait rapidement retrouvé.

Il a finalement fallu attendre la pandémie de COVID-19...

Selon le Guardian, Georgie n’avait pas beaucoup bougé et menait une paisible vie près du camping Rowardennan, là où elle était nourrie et cajolée par le personnel et les touristes.

Quand les mesures de confinement sont entrées en vigueur au printemps dernier, une employée s’est préoccupée de Georgie et l’a conduite dans un refuge.

C’est là que sa puce a été scannée et que ses propriétaires ont été retrouvés.

«Nous avions le cœur brisé après la perte de Georgie au Loch Lomond. Ça a été une vraie surprise de découvrir qu’elle était en santé, mais aussi qu’elle avait passé du bon temps avec les campeurs», a raconté Amy Davies au Guardian.

Malgré la joie, la famille ne sera pas réunie avec son animal.

Georgie va rester dans un centre d’adoption de Glasgow jusqu’à ce qu’on lui trouve la famille idéale.

«Mon instinct aurait été de sauter dans ma voiture et d’aller chercher Georgie, mais nous avons un autre chat de neuf ans maintenant», a expliqué Mme Davies.

«Notre vie actuelle ne semble pas en adéquation avec la Georgie de maintenant. Selon le refuge, elle n’aime pas les autres animaux et veut être libre de ses mouvements. C’est très triste, après tout ce temps, de ne pas être réunis, mais je fais ce qui est le mieux pour elle.»

Une technicienne du refuge de Glasgow respecte le choix de la famille Davies.

«Nous cherchons une maison calme où Georgie sera le seul animal. Idéalement, il faudrait que ses nouveaux maîtres aient un grand jardin qu’elle puisse explorer», détaille Lynsey Anderson.

Cette technicienne rappelle qu’il est important de mettre à jour les détails de la micropuce.