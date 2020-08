Jasmine Lemée: à l’école du jeu

À 13 ans, Jasmine Lemée fait son entrée dans le monde du cinéma par la grande porte en jouant le rôle principal du film Mon cirque à moi. Et pour ses débuts au grand écran, elle a eu la chance de partager la vedette avec Patrick Huard et Sophie Lorain.

Photo courtoisie, Films Séville

Alors que plusieurs jeunes actrices de son âge auraient probablement été intimidées à l’idée de donner la réplique à des acteurs aussi connus et expérimentés, Jasmine Lemée a préféré tourner la situation à son avantage.

« J’avoue que j’en ai un peu profité », lance-t-elle en riant en entrevue au Journal.

« Pour moi, ce tournage a été une occasion en or de pouvoir rencontrer et travailler avec des gens aussi expérimentés qu’eux. C’est sûr que je leur posais des questions pour savoir comment ils faisaient pour aller chercher certaines émotions. Mais je les ai beaucoup observés au travail aussi. Ils m’ont beaucoup aidée dans mon apprentissage. »

Photo courtoisie, Films Séville

Ayant déjà joué dans des séries télé comme Olivier, Ruptures et Mehdi et Val, Jasmine Lemée avait tout de même un petit bagage d’expérience professionnelle quand elle a décroché le rôle principal de Mon cirque à moi. Mais c’est d’abord et avant tout en audition que la jeune actrice a convaincu la réalisatrice du film, Miryam Bouchard.

« Elle est arrivée en audition et elle a fait une scène dans laquelle son personnage engueule son père et je savais déjà que c’était elle, relate Miryam Bouchard. Ç’a cliqué tout de suite entre nous. Elle a une belle maturité dans le regard et ça prenait ça parce que son personnage est une petite fille très sérieuse qui est à l’opposé de son père, qui est clown. Une enfant sérieuse, je trouve ça tellement beau. Jasmine a une belle mélancolie dans le regard. Et en même temps, elle était toujours de bonne humeur. »

Même si elle est encore jeune, Jasmine Lemée se dit déjà convaincue de vouloir poursuivre une carrière d’actrice plus tard. Elle a d’ailleurs décroché récemment un premier rôle dans une série jeunesse qui doit être tournée sous peu.

« J’ai commencé très jeune alors, dans ma tête, je vois encore le métier d’actrice plus comme un jeu que comme un vrai travail. Mais c’est sûr que c’est ça que j’aimerais faire plus tard. C’est ma passion », confie-t-elle.