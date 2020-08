La télé des enfants: l’esprit d’équipe fait la force!

MONTRÉAL - La force du nombre n’a pas son égal quand vient le temps de surmonter des épreuves, de réaliser des missions, de créer de grands projets et de museler de méchants individus. Voici des rendez-vous animés pour tout-petits qui réitèrent l’importance de travailler en équipe.

«Bob le bricoleur»

Comme le dit la chanson précédant leurs journées sur le chantier, Bob et son équipe sont soudés et travaillent des heures dans la bonne humeur. Ils exploitent leurs habiletés, mais à un moment ou un autre, ils ont besoin de leurs collègues pour accomplir un nouveau projet. Leur phrase d’encouragement («Oui on peut!») prouve qu’ils ne baisseront jamais les bras.

Tous les jours, 6 h 52, à Télé-Québec. Du lundi au vendredi, 9 h, à Télémagino.

«Chuggington»

L’univers ferroviaire regorge de défis stimulants, surtout à Chuggington. Par contre, il est aussi synonyme de contraintes, surtout quand on s’appelle Wilson, Bruno ou Koko, et qu’on est une locomotive en plein apprentissage. La vie sur les chemins de fer s’avère toutefois beaucoup plus facile pour quiconque apprécie la dynamique d’équipe et sait demander de l’aide.

Tous les jours, 6 h 30, à Télé-Québec.

«Octonauts»

Les missions dans l’eau sont l’affaire des Octonauts. Comme une véritable famille, ils se lancent sans relâche à la découverte des fonds marins. C’est ainsi qu’ils s’occupent de fascinantes créatures et protègent l’univers sous terre. Dès qu’ils entendent l’octoalerte, ils montent à bord de vaisseaux et répondent rapidement à l’appel!

Lundi au vendredi, 9 h 45, à Yoopa.

«Les Pyjamasques»

Ils ne sont que trois et, pourtant, ils viennent à bout de tous les dangers. Pas un vilain ne résiste au puissant trio formé de Yoyo aux réflexes de chat, Bibou aux habiletés du hibou et Gluglu aux pouvoirs du gecko. Les Pyjamasques ont appris à combattre le crime ensemble, à se faire confiance et à s’épauler au bon moment. C’est payant de se partager la tâche!

Tous les jours, 7 h 20, chaîne Disney.

«Rev & Roll»

Rev ne se sépare jamais de son meilleur ami, un camion qui a toutes les allures d’un chien. Le garçon de huit ans sait pertinemment que peu importe ce qu’il entreprend, ses chances de réussite sont bien meilleures avec son fidèle compagnon à ses côtés. Or, ce n’est pas tout, car il peut faire appel à quatre autres amis, filles et garçons, qui possèdent aussi un dynamique bolide.

Lundi au vendredi, 6 h, et samedi et dimanche, 6 h 25, à Télémagino.

«La tribu Monchhichi»

Difficile de trouver travail plus noble que celui des Monchhichi. Ces aimables créatures se lèvent chaque matin avec l’envie de cueillir des fruits magiques destinés à la fabrication de rêves pour enfants. Si ce pouvait être aussi simple... Leur bel élan est maintes fois ralenti par divers problèmes auxquels ils doivent réfléchir et s’attaquer en groupe pour continuer d’apprécier leur monde magique.

Lundi au vendredi, 7 h 11, et samedi et dimanche, 7 h 21, à Télé-Québec.