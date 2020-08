Le processus de réflexion commence pour Mikko Koivu

Deux jours après une élimination crève-cœur de son équipe aux mains des Canucks de Vancouver, le capitaine du Wild du Minnesota, Mikko Koivu, a indiqué qu’il était encore bien loin d’avoir pris une décision sur son avenir.

Âgé de 37 ans, le Finlandais a été limité à quatre buts et 21 points en 55 parties en 2019-2020, soit sa pire récolte depuis sa toute première campagne, en 2005-2006. Il a de plus été blanchi en quatre parties éliminatoires.

«Il est encore trop tôt juste après la saison pour prendre une décision [qui aura un impact] sur le reste de ma vie, a déclaré Koivu dimanche, à propos d'une éventuelle retraite, selon le quotidien Pioneer Press. C’est une décision si importante que je ne suis pas prêt à la prendre maintenant.»

Koivu, qui a disputé la totalité de sa carrière avec le Wild, est déjà le meneur dans l’histoire de la concession au chapitre des matchs (1028), des mentions d’aide (504) et des points (709). Mais l’attaquant a vu son temps de jeu – et son rôle dans l’équipe – diminuer cette année.

Quoi qu’il en soit, il discutera avec son patron, le directeur général Bill Guerin, avant de prendre une décision.

«Je suis sûr que nous allons nous asseoir la semaine prochaine, ou à peu près, et toucher à tous les sujets. Je suis sûr qu’ils ne sont pas prêts à prendre leurs décisions à propos de l’équipe de l’année prochaine. Les séries éliminatoires sont toujours en cours. Il y a tellement d'inconnus actuellement pour chaque équipe.»

Mikko discutera également avec son frère Saku, qui est déjà passé par ce processus de réflexion il y a six ans, pour avoir une meilleure idée des tenants et aboutissants de la décision à venir. L’actuelle pandémie de COVID-19 et le report du début de la prochaine saison pourraient également avoir un impact.

Mais une chose est certaine: il a encore le feu sacré.

«Si vous ne sentez pas que vous voulez jouer plus, alors je ne pense pas que vous devriez jouer à ce stade. C’est bien d’avoir ce feu. Vous réalisez également la réalité et des choses comme ça. C'est comme ça que ça se passe une fois que les gars vieillissent un peu.»

S’il devait accrocher ses patins, il y a toutefois fort à parier que Koivu ne s’éloignera pas vraiment de la surface glacée.

«[Le hockey] a fait partie de moi toute ma vie, donc je ne me vois pas ne plus être impliqué à l’avenir», a-t-il conclu.