NFL: les arbitres pourront se retirer de la saison 2020

Après les joueurs, les officiels de la NFL auront également la possibilité de se retirer de la saison 2020 s'ils craignent de contracter la COVID-19.

Le circuit et l’Association des arbitres de la NFL ont annoncé une entente à cet effet, dimanche. Les officiels qui décideront de se prévaloir de ce retrait préventif toucheront un paiement unique de 30 000 $ et auront la garantie de retrouver leur emploi en 2021.

«Il n'y a rien de plus important que la santé et la sécurité de nos membres, a commenté le directeur de l’Association Scott Green. Bien qu'il y ait sans aucun doute des risques pour nos officiels, nous sommes heureux d'avoir finalisé un plan avec la Ligue qui offre des avantages et des protections supplémentaires au cours de cette saison sans précédent.»

La NFL s’est également engagée à traiter tous les cas de COVID-19 comme une «blessure subie lors de l'exécution d'une activité sanctionnée par la Ligue», rendant les malades admissibles à recevoir une paie de blessure.

Par ailleurs, tous les frais liés à la contraction de la COVID-19 seront couverts par la NFL.

Les officiels ont jusqu’au 13 août pour prendre leur décision.