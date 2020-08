Orlando City: créer la surprise

Nul ne saura si c'est la présence constante à domicile de l'Orlando City SC qui a aidé l'équipe lors du tournoi «La MLS est de retour», mais les surprenants hommes d'Oscar Pareja ont de bonnes chances de remporter les grands honneurs face aux Timbers de Portland, mardi.

Il est vrai que certaines victoires peuvent être imputables au confort de la maison, mais est-ce vraiment le cas lorsque tous les matchs sont disputés à huis clos?

Le nouvel entraîneur Pareja a su rendre l’équipe beaucoup plus dangereuse qu’elle ne l’était la saison dernière et durant les saisons précédentes. Jamais Orlando n’avait même atteint les matchs éliminatoires de la Major League Soccer (MLS) en cinq saisons. Après avoir présenté une fiche de neuf victoires, 10 défaites et 15 matchs nuls en 2019, les Floridiens ne sont qu’à une victoire de leur premier trophée majeur.

«C’est gros pour le club, pour la ville, pour tous les membres de l’équipe. Nous n’y sommes pas encore tout à fait, mais il ne nous reste qu’une partie et nous devons tout donner pour aller chercher un bon résultat, a indiqué au site de l’équipe le défenseur Robin Jansson, dimanche. On doit se lancer et répéter tout ce que nous avons fait lors de ce tournoi, être stable défensivement et intelligent à l’attaque.»

En plus de l’apport de Pareja, toute l’équipe s’est réunie derrière l’expérimenté capitaine Nani. Le Portugais a marqué trois buts, dont de très importants, et délivré trois passes décisives. Son doublé a d’ailleurs permis à Orlando d’atteindre la finale après une victoire de 3 à 1 sur le Minnesota United FC.

Davantage dans l’ombre, le gardien Pedro Gallese a été essentiel aux succès de l’équipe lors du tournoi. Il n’a encaissé que cinq buts en six matchs.

Les Timbers ne se laisseront pas faire

De leur côté, les Timbers ont failli l’échapper en fin de match face à l’Union de Philadelphie en demi-finale, mais s’en sont tirés avec un gain de 2 à 1. Pour l’instructeur Giovanni Savarese, il s’agit d’une sixième finale de tournoi lors des huit dernières saisons et l’expérience de Diego Valeri et de Diego Chara pourrait continuer de payer.

Jeremy Ebobisse et Sebastian Blanco, avec respectivement quatre et trois buts, sont parmi les meilleurs buteurs du tournoi et le deuxième compte aussi cinq passes, peut-être en route vers une nomination pour le joueur le plus utile à son équipe.

«Nous sommes préparés à tout, a indiqué le milieu de terrain d’Orlando Junior Urso. Nous avons commencé en janvier, mais quand la pandémie a débuté, nous avons continué à nous entraîner, à travailler fort. Tous les jours, nous avions un appel vidéo avec les entraîneurs pour garder notre forme pour venir ici et faire de notre mieux. Alors, nous sommes préparés à tout, nous sommes forts. Nous voulons ce trophée.»

L’histoire pourrait lui donner raison, puisqu’Orlando a remporté trois des cinq confrontations face à Portland, en plus de faire match nul une fois.

Le gagnant du tournoi «La MLS est de retour» mettra la main sur le trophée, mais aussi sur une place assurée en Ligue des champions de la CONCACAF et un montant d’argent. Le match aura lieu mardi, toujours dans la ville-bulle d’Orlando.