Retrouvailles attendues entre Kotkaniemi et Hagg

En affrontant le Canadien de Montréal, le défenseur des Flyers de Philadelphie retrouvera Jesperi Kotkaniemi, qui lui a servi plusieurs droites au menton plus tôt cette saison.

Après avoir vu son coéquipier et ami Ryan Poehling être durement plaqué par Hagg, le 16 janvier 2020, le Finlandais s’est en effet rué sur son rival et lui a servi une véritable correction.

Kotkaniemi avait gagné du respect auprès de ses coéquipiers, si bien que Shea Weber l’a surnommé Killer (tueur) dans le vestiaire après la rencontre.

Pour «KK» comme pour Hagg, il s’agissait d’un premier combat dans la Ligue nationale de hockey (LNH). On risque maintenant d’assister aux retrouvailles de ces deux joueurs lors du premier tour des éliminatoires.

Pour que cela arrive, toutefois, Hagg doit réintégrer la formation des siens. Le Suédois n’était pas en uniforme contre le Lightning de Tampa Bay, samedi soir. Alain Vigneault lui a préféré Shayne Gostisbehere, qui a d’ailleurs connu un fort match, amassant deux aides.

Kotkaniemi, lui, est un joueur différent depuis la reprise des activités. Plus rapide et plus puissant, le jeune homme a inscrit deux buts en quatre matchs face aux Penguins de Pittsburgh lors du tour de qualification.