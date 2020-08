Saint-Calixte prise d’assaut par les vacanciers

SAINT-CALIXTE | La municipalité de Saint-Calixte, dans Lanaudière, s’inquiète de l’afflux de vacanciers dans les dernières semaines.

C’est que ces vacanciers créent beaucoup de congestion sur la route 335 pour se rendre, notamment, au parc aquatique Atlantide.

Le maire et le conseil municipal doivent d’ailleurs voter lundi soir une résolution demandant au ministère des Transports du Québec (MTQ) de sécuriser l’endroit.

«Outre le fait que c’était un camping, c’est devenu un parc aquatique, puis une maison hantée, puis aussi un château. Il y a maintenant un "Familyzoo". Plus on rajoute du service, plus il y a de l’achalandage sur la route 335», a fait savoir Michel Jasmin, maire de Saint-Calixte.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

«Le but de la résolution de demain soir, c’est d’informer le MTQ et de leur demander ce qu’on pourrait faire pour éviter que quelqu’un d’autre meure sur cette route.»

Un motocycliste a en effet perdu la vie dernièrement dans le secteur, heurté par un automobiliste qui conduisait avec les facultés affaiblies.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Manque de distanciation au parc aquatique?

Par ailleurs, plusieurs parents ayant fréquenté le complexe Atlantide ont fait part de leur préoccupation sur les réseaux sociaux.

Sur des photos également envoyées à TVA Nouvelles, on peut en effet voir que la distanciation physique ne semble pas toujours respectée sur place.

Certains ont indiqué qu’il y avait peu de marquage au sol et peu de savon disponible pour se laver les mains.

Le parc Atlantide n’a pas voulu commenter pour le moment.