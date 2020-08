Top 15 pour Alex Labbé à Road America

Alex Labbé aurait espéré que la pluie ne cesse jamais au circuit de Road America, mais, malheureusement pour lui, les conditions climatiques se sont améliorées en fin de course.

Le pilote québécois a rallié l’arrivée au 15e rang au circuit routier de Road America hier en série NASCAR Xfinity. La course a été remportée par Austin Cindric.

Après s’être élancé de la 21e place sur la grille de départ, Labbé s’est hissé à la 16e place à l’issue du 9e tour. Puis, les alertes d’orages ont forcé les officiels à interrompre l’épreuve pendant plus de 90 minutes.

Un tour en tête

À la relance, sous la pluie, Labbé a démontré son savoir-faire quand il a accédé à première place au 21e tour. Pressé par A.J. Allmendinger (deuxième à l’arrivée), il a dû toutefois céder les commandes de la course dès le tour suivant face à la menace pressante du vétéran pilote américain, dont les habiletés en circuit routier sont connues.

La piste s’est ensuite asséchée et Labbé n’a pas été en mesure de suivre le rythme des principaux ténors de la série.

« On a espéré que la pluie persiste, a fait savoir le pilote de Saint-Albert. Notre voiture [de l’écurie québécoise DGM] était la plus rapide du plateau sur chaussée mouillée. »

À dix tours de la fin, occupant alors la dixième place, un accrochage l’impliquant avec Myatt Snider lui a fait perdre de nombreuses positions. Reparti 25e, il doublera dix rivaux avant que le drapeau à damier ne soit agité.

L’appel entendu mercredi

Pénalisée pour avoir, semble-t-il, enfreint un règlement qui empêche toute équipe de la série de participer à une séance d’essais privés, l’écurie DGM fera valoir ses droits ce mercredi à l’occasion d’une audience d’appel.

NASCAR a imposé une amende salée de 50 000 $ à l’équipe québécoise, tout en retranchant 75 points au classement cumulatif des propriétaires et de son pilote Labbé qui, à bord d’une voiture Xfinity, aurait illégalement participé à une épreuve de la Sports Car Club of America, la semaine dernière à Daytona.

L’équipe DGM dit avoir en main la preuve qu’elle avait les permissions requises de NASCAR pour s’inscrire à cette compétition. « On espère avoir gain de cause, a dit Labbé, sinon NASCAR nous a fait savoir, en plus des pénalités, qu’on devrait entreprendre la course de Daytona samedi prochain avec un tour de retard. »