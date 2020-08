Tout simplement bravo

La tête entre les deux jambes, les oreilles molles, j’avoue.

J’étais de ceux qui d’abord ne croyaient pas le Canadien capable de clencher les Penguins et, surtout, de ceux qui voulaient tester la chance de repêcher Alexis Lafrenière.

Ça faisait des années que Carey Price ne m’avait pas impressionné. Il l’a fait.

Weber et Petry ont réalisé une série de petits miracles.

Il y a eu le travail de Danault, Byron, Gallagher, Lekhonen et, étonnamment, un nouveau venu.

Oui, un certain Jesperi Kotkaniemi qui, pendant la pandémie, a magiquement changé de personnalité. De grand frêle toujours gentil et souriant au style mou et peu impliqué physiquement, il est devenu un joueur de hockey fort, solide, agressif, robuste. Il a gardé ses mains magiques, mais il lui est poussé des épaules et il les utilise.

Je suis content. Je suis heureux de cette belle victoire pour ceux qui, chez les partisans, la désiraient.

Je me réjouis pour vous qui allez compléter l’été en regardant votre équipe d’amour tenter l’impossible près du BBQ avec des amis.

De belles soirées en perspective.

Je suis content aussi pour l’équipe de TVA Sports. Et j’applaudis la petite lumière au bout du tunnel pour tous ces tenanciers de restos, bistros et bars qui en arrachent depuis des mois et qui pourront commencer à se refaire un peu. Je suis certain que cette victoire aura un effet positif sur le moral de Québécois.

Restons prudents, gardons le masque, mais lorsque passe un peu de plaisir, on a le droit de piger dans le plat.

Et si jamais... si jamais le Canadien se rend à la coupe Stanley, on met Réjean Tremblay dans le premier char en avant.

