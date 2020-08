50 ans après la loterie Perreault, place à la loto Lafrenière

Les mises sont terminées pour la loterie Lafrenière. Les huit équipes aspirant au premier choix sont connues. Le boulier sera activé autour de 18 h lundi soir.

Après plus de six semaines d’attente, le jeune Alexis Lafrenière connaîtra enfin l’identité de l’organisation avec laquelle il entreprendra sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

En fait, Lafrenière vit en attente de ce jour depuis deux ans. Car déjà, en 2018, il était perçu comme l’espoir numéro un de la séance de repêchage de 2020.

Premier attaquant depuis Lecavalier

L’athlète de Saint-Eustache deviendra le huitième Québécois à être repêché au premier rang depuis l’institution du repêchage universel, en 1970.

Cette année-là, le premier choix s’était joué entre les Canucks de Vancouver et les Sabres de Buffalo, qui s’ajoutaient à la LNH à titre d’équipes d’expansion.

Le sensationnel joueur de centre de Gilbert Perreault s’était retrouvé avec les Sabres en vertu d’un tirage par numéros fait à l’aide d’une roue de fortune.

Les Canucks avaient obtenu le défenseur Dale Tallon, lui aussi d’origine québécoise.

Les joueurs québécois suivants repêchés au premier rang ont été : Guy Lafleur, en 1971 avec le Canadien ; Mario Lemieux, en 1984 avec les Penguins de Pittsburgh ; Pierre Turgeon, en 1987 ; Alexandre Daigle, en 1993 avec les Sénateurs d’Ottawa ; Vincent Lecavalier, en 1998 avec le Lightning de Tampa Bay ; et Marc-André Fleury, en 2003 avec les Penguins de Pittsburgh.

À noter que les six premiers étaient tous des attaquants.

Pour les besoins de la cause

La pandémie de COVID-19 donne un cachet particulier au repêchage cette année.

Les huit équipes sur les rangs pour la loterie Lafrenière étaient toutes dans la course aux séries quand le virus a forcé les instances politiques et sanitaires à imposer le confinement, en mars dernier.

La formule adoptée pour la relance des activités ne fait probablement pas l’affaire de tout le monde dans la LNH.

Mais aucun dirigeant des équipes du circuit Bettman ne s’est levé pour critiquer les règles mises de l’avant pour le repêchage.

Comme on dit en affaires, ils ont tous parlé le langage de la compagnie.

Wild du Minnesota

21e au lassement général

Voilà une équipe qui accueillerait Lafrenière à bras ouverts. Le Wild est en reconstruction. Le directeur général Bill Guerin, qui a succédé à Paul Fenton il y a un an, a du pain sur la planche. Les membres de son noyau d’attaquants sont dans la trentaine. Mikko Koivu, qui est capitaine du Wild depuis 11 ans, a 37 ans. Il se remet d’une blessure à un genou subie en février dernier. Zach Parise et Eric Staal ont tous les deux 35 ans. Mats Zuccarello est âgé de 32 ans. Le Wild a besoin de jeunes joueurs talentueux. Lafrenière est fait sur mesure pour cette équipe.

Jets de Winnipeg

20e au lassement général

Les Jets régressent depuis leur participation à la finale de l’association Ouest, en 2018. Il faut dire qu’ils ont eu à faire des choix difficiles pour se conformer aux exigences du plafond salarial. Seulement à la défense, ils ont dû faire leur deuil de Jacob Trouba, qu’ils ont échangé aux Rangers de New York, Tyler Myers qui s’est joint aux Canucks et Ben Chiarot qui a accepté une offre du CH. Mais ils ont encore de bons éléments à l’attaque avec les Connor, Scheifele, Wheeler et Ehlers, qui ont amassé 58 points au plus au cours de la dernière saison. L’acquisition de Lafrenière pourrait leur permettre de libérer de l’argent sur leur masse salariale.

Rangers de New York

18e au lassement général

Pour une équipe qui s’est déclarée en reconstruction il y a trois ans, les Rangers avancent vite. Le talent y foisonne tant à l’attaque qu’à la défense. Mais une équipe ne compte jamais assez de bons joueurs. Lafrenière cadrerait bien dans le contexte des Rangers. Évoluer dans la Grosse Pomme n’est pas à dédaigner non plus. Certes, la pression est omniprésente dans ce marché, même si on dit que le hockey vient loin derrière le football et le hockey. Les New-Yorkais veulent des équipes gagnantes, ce qui est tout à fait normal.

Predators de Nashville

16e au lassement général

Les Predators ont un point en commun avec les Jets. Eux aussi ont perdu du terrain depuis leur participation à la finale de la coupe Stanley il y a trois ans. Les Predators ont du talent, mais il y a un problème quand votre premier marqueur, en l’occurrence Roman Josi, est un défenseur. Matt Duchene n’a rien cassé à sa première saison dans la Cité de la musique. La venue d’un ailier comme Lafrenière pourrait l’aider.

Panthers de la floride

15e au lassement général

Ils sont décevants, ces Panthers. En l’espace de quatre ans, ils ont eu la chance de repêcher Jonathan Huberdeau (2011), Aleksander Barkov (2013) et Aaron Ekblad (2014). L’an dernier, le directeur général Dale Tallon a puisé dans son budget afin d’aller chercher le gardien Sergei Bobrovsky, le défenseur Anton Stralman et l’attaquant Brett Connolly sur le marché des joueurs autonomes. Il a fait appel à Joel Quenneville pour diriger l’équipe derrière le banc. Résultat : les Panthers vont rater les séries pour une 4e année consécutive. Peut-être pas le meilleur scénario pour Lafrenière.

Maple Leafs de toronto

13e au lassement général

Ah non ! pas Lafrenière à Toronto. Ce serait un coup de poignard au cœur pour les amateurs québécois qui souhaitaient voir le jeune homme dans l’uniforme du Canadien. Mais les Leafs ont des joueurs de centre de qualité pour une recrue qui rêve de s’affirmer dans la Ligue nationale. Auston Matthews ou John Tavares, c’est gagnant ! La venue de Lafrenière pourrait permettre au directeur général Kyle Dubas d’effectuer des transactions pour équilibrer sa masse salariale.

Oilers d’Edmonton

12e au lassement général

Comment ça, les Oilers ? N’ont-ils pas déjà remporté la loterie McDavid ? N’ont-ils pas hérité de trois premiers choix consécutifs en 2010 (Taylor Hall), 2011 (Ryan Nugent-Hopkins) et 2012 (Nail Yakupov) ? N’ont-ils pas eu le luxe de pouvoir mettre la main sur Leon Draisaitl au troisième rang de la cuvée de 2014 ? Pour ceux qui veulent savoir, Aaron Ekblad avait été choisi par les Panthers en première place et Sam Reihart par les Sabres de Buffalo en deuxième position. Pas de doute que le Oilers s’accommoderaient très bien de Lafrenière. Mais il leur faudrait davantage un Carey Price et un Shea Weber.

Penguins de Pittsburgh

7e au lassement général

Le dg Jimmy Rutherford ne pensait pas à Lafrenière avant que son équipe ne s’effondre devant le CH. Mais s’il a vu la même chose que nous – et on peut penser que le DG expérimenté qu’il est l’a très bien remarqué –, Rutherford doit être d’accord pour dire qu’une infusion de jeunesse serait un bienfait pour son équipe. Quant à Lafrenière, il se retrouverait entre bonnes mains pour commencer sa carrière. Pittsburgh semble être un endroit prédestiné pour un jeune québécois. Pensons aux Lemieux, Fleury, Letang, Talbot, Pronovost, Larouche, Faubert, Brière et autres qui ont connu beaucoup de succès.