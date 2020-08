Accident de VTT à La Baie: le père qui a oublié sa fille accusé

LA BAIE | Un père de famille qui a abandonné sa fille de 5 ans après un accident de VTT, dimanche à La Baie, devra s'expliquer devant le tribunal.

Vers 12h20, l'homme de 30 ans, qui circulait sans casque sur la rue Victoria en compagnie de sa fillette de 5 ans, sans casque elle non plus, a percuté une voiture stationnée. La fillette a été projetée et a subi des blessures au bras. Selon un témoin, le père s'est approché de l'enfant pour lui fournir de quoi s'essuyer. Il a toutefois quitté les lieux rapidement, en laissant sa petite sur place.

«C'est une femme qui prenait une marche qui est allée la voir, a relaté Maryse Lemieux, une résidente du secteur. Elle l'a prise dans ses bras et a été vraiment très gentille avec elle.»

L'homme a finalement été appréhendé par les policiers à 300 mètres environ des lieux de l'accident. La direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a été avisée.

«Qu'un homme circule sur une voie publique interdite aux VTT, sans casque, avec sa fillette sans casque, et qui part en la laissant derrière lui, c'est plutôt particulier», a observé Bruno Cormier, porte-parole de la police de Saguenay.

L'homme fait face à des accusations d'avoir omis de prêter assistance à une personne en difficultés. Il était déjà en attente de procédure pour une affaire de conduite en état d'ébriété, qui remonte au printemps dernier.

«Les accidents de VTT surviennent généralement hors sentier et parce que les gens négligent de porter le casque», a déploré le président club de quad de Saguenay, Roch Duchesne.

«Ils se disent qu'ils ne vont pas vite, mais il suffit qu'Ils frappent une souche ou un dénivelé sur la chaussée pour que l'accident se produise. Un enfant assis entre le conducteur et le guidon peut être écrasé, le VTT peut renverser sur le côté», a poursuivi M. Duchesne

Un autre jeune adepte du VTT de 16 ans a été frappé par une voiture, dimanche soir vers 21h sur le boulevard Talbot à Laterrière.

Il portait son casque, mais ne détenait aucun permis et circulait sur un VTT non immatriculé et sans feu de position. Sous la force de l'impact, son casque a été projeté à cinquante mètres, selon la police. Sa vie ne serait toutefois pas menacée.