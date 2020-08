POULIOT, Léo



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Léo Pouliot, fils de feu M. Gérard Pouliot et feu dame Lauretta Lajeunesse. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de St-Laurent, île d'Orléans.Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Jeannette (feu Marc Gauthier), Françoise (feu Ferdinand Turcotte), feu André (feu Mariette Rouleau), feu Yvon (Denise Blouin), feu Jean-Guy (feu Françoise Lemelin), feu Colette (feu Roger Lacroix), Laurent (Claudette Curadeau), feu Marie-Marthe (feu René Turcotte), Pauline (feu Jacques Leblond), Raynald (Claudette Langlois), Fernand (Christiane Giguère), feu Yvette (Jean-Louis Lachance), Marcel (Ginette Gallien), Marielle (Jean-Paul Leclerc), Charles (Henriette Duchesne), Nicole (René Plante), Jacques (Carole Pagé) et Francine (Jean-Paul Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille tient à remercier tout le personnel hospitalier en science et en neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial Dr Thomas et son équipe ainsi que son docteurde famille, Dr Brigitte Blouin.