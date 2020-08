Coupe des Présidents: de retour au Royal Montréal

C’est maintenant officiel, Montréal accueillera un événement international en septembre 2024. Le circuit de la PGA a annoncé, lundi, la venue du prestigieux tournoi de la Coupe des Présidents.

Ainsi, le commissaire Jay Monahan a confirmé les informations publiées en primeur par Le Journal mercredi dernier. Les meilleurs golfeurs internationaux donnent rendez-vous à leurs rivaux des États-Unis sur le parcours bleu du Royal Montréal en soulignant le 150e anniversaire du club.

En 2007, le parcours de golf de L’Île-Bizard avait accueilli le tournoi qui avait connu un retentissant succès dans la conquête américaine. On se souvient de la victoire du Canadien Mike Weir face à Tiger Woods au 18e trou lors des duels du dimanche. L’Américain Woody Austin avait également marqué à sa façon cette septième édition quand il était tombé à l’eau dans le lac près du 14e fanion.

L’aide de Nicklaus et Weir

Avec le succès connu il y a 13 ans et pour commémorer la riche histoire du club qui a aussi été l’hôte de 10 omniums canadiens, le circuit de la PGA ne pouvait faire l’impasse sur la candidature montréalaise. Celle-ci était aussi appuyée par les golfeurs Jack Nicklaus et Mike Weir ainsi que les politiciens Jean Chrétien et Jean Charest.

« Le Royal Montréal a été un vrai test pour les golfeurs du circuit de la PGA au fil des ans. Les amateurs de golf sont passionnés. On l’observe dans les tournois qu’on organise au Canada. Le pays compte aussi de bons jeunes joueurs. Cet événement tombera à point pour eux », a également expliqué le commissaire Monahan en téléconférence.

Selon le calendrier, l’événement devait avoir lieu en septembre 2023, mais en raison de la pandémie de COVID-19 et du report d’événements golfiques internationaux tels que la Coupe Ryder, il a été repoussé d’une année.

« C’est une nouvelle formidable pour Montréal, tant pour l’économie touristique que pour le rayonnement de la métropole. La tenue d’événements prestigieux comme la Coupe des Présidents en sol québécois est une vitrine et un levier économique extraordinaires », a réagi la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

Pour mener à bien le projet en lien avec le comité organisateur du Royal Montréal, le PGA Tour a dépêché celui qui travaillait jusqu’à présent à l’organisation du Championnat des joueurs au TPC Sawgrass, Ryan Hart. Celui-ci n’entend pas apporter de grandes modifications au célèbre parcours bleu. Sans préciser le travail à accomplir, il dispose de quatre années afin de le préparer à la grande visite des meilleurs golfeurs au monde.

La relève

Justement, les amateurs de golf pourraient rêver d’un duel de capitaines entre Tiger Woods, du côté américain, et Mike Weir, du côté international.

En point de presse, Weir a mentionné qu’il attendra à la prochaine Coupe des Présidents à Quail Hollow en 2022 avant de lever la main. Mais comme il a joué un rôle dans cette candidature, il serait surprenant qu’il n’endosse pas ce rôle.

Avec les jeunes loups qui poussent, on peut s’attendre à un changement de garde parmi les golfeurs, et ce, au sein des deux équipes. Les représentants de l’unifolié ne seront pas à négliger parmi les Jason Day, Hideki Matsuyama, Cameron Smith et compagnie.

Dans le camp américain, on s’attend à voir la nouvelle vague menée par les Bryson DeChambeau, Cameron Champ et la nouvelle étoile Collin Morikawa. Les Justin Thomas, Brooks Koepka et autres feront alors figure de vétérans.

Un cadeau pour Golf Québec

En 2007, l’homme d’affaires et avocat Michael Richards avait été l’un des grands artisans de la venue de la Coupe des Présidents à Montréal. Dans le retour de ce prestigieux tournoi international dans la métropole, il en est un acteur clé.

Richards s’était présenté avec un impressionnant programme au parcours Liberty National, au New Jersey, hôte de la Coupe des Présidents en septembre 2017. Afin d’accueillir à nouveau l’événement au Royal Montréal, il avait vendu les succès de 2007 aux dirigeants du circuit de la PGA, avant d’être refroidi illico.

« Ils m’ont dit qu’on arrivait trop tard puisque les discussions étaient déjà entamées avec d’autres comités organisateurs à l’international depuis près d’un an, a raconté l’homme en entrevue avec Le Journal, lundi. Mais ils nous ont donné une petite lueur d’espoir. Comme je ne lâche jamais, ils nous ont encouragés à aller de l’avant en déposant officiellement notre candidature.

« Nous étions les négligés dans le processus d’attribution », s’est rappelé celui qui y rêvait à nouveau depuis de nombreuses années.

Dans sa mission d’accroître son réseau et la popularité du golf en Asie, le circuit de la PGA visait la présentation d’un autre événement international dans ce marché. La Coupe des Présidents avait été présentée en Corée du Sud en 2015 et en Australie en 2011, avant d’y retourner en 2019.

Les juniors en profiteront

Pour Richards et son équipe, c’était une déception, car il croyait fermement en la candidature du plus vieux club de golf en Amérique du Nord, fondé en 1873. Trois ans plus tard, sa ténacité l’a récompensé. Il dit ainsi : mission accomplie !

Dans le cheminement de la candidature montréalaise, l’organisme Golf Québec a joué son rôle, tout comme Golf Canada. Il a démontré que le tournoi laissera un héritage indélébile au Québec. Ceux qui en ressortiront gagnants ? Les juniors.

« Avec les retombées de ce tournoi, on pourra investir dans les programmes juniors, a affirmé le directeur général de l’organisme, Jean-Pierre Beaulieu. L’événement sera populaire et le développement en bénéficiera. »

Durant la conférence de presse du circuit de la PGA, lundi, on a annoncé que le programme national Premiers élans joindra celui de l’organisme international First Tee, qui introduit les jeunes au golf.

« La venue de la Coupe des Présidents au Québec et l’alliance avec First Tee nous aideront à développer de nouveaux programmes pour les jeunes, plus complets que celui que nous avons présentement », a signalé le directeur de l’organisme.