Du cirque sur le bord de l’eau

Le fleuve se dévoilera d’une manière éclatée et totalement différente durant six soirs à la Baie de Beauport. Un parcours circassien signé Machine de cirque et qui mettra en vedette 16 artistes.

Fleuve se déploiera à travers cinq tableaux qui présenteront des numéros de patins, de vélo acrobatique, de trampo-mur, de planche coréenne et de sangles.

Cinq tableaux qui s’animeront entre 19 h 30 et 22 h 30 et qui pourront être vus par des petits groupes accompagnés de 20 spectateurs pour un total de 360 personnes par soirée.

Chacun des tableaux explorera une facette différente du fleuve Saint-Laurent avec la pêche, le port, le phare dans la nuit, les traversées en canot de glace et l’exploration sous-marine des épaves de bateaux.

Ce parcours circassien, mis en scène par Olivier Lépine, a vu le jour lorsque le projet de spectacle en mode ciné-parc, sur lequel la troupe de cirque de Québec souhaitait présenter à la Baie de Beauport, s’est avéré trop coûteux.

Machine de cirque, qui devait être très actif, cet été, avec trois spectacles sur la scène internationale, a fait preuve de créativité et s’est rapidement lancé dans un autre projet.

« On avait envie de créer un parcours pour faire voyager les gens et avec des atmosphères. Les spectateurs seront en contact, tout au long du parcours, avec le fleuve, par le son ou visuellement », a fait remarquer le cofondateur et directeur artistique Vincent Dubé.

La baleine, reine du fleuve, puissante et fragile, qui signalera, avec son chant distinctif, sa présence.

Vincent Dubé explique que le parcours circassien Fleuve a été créé très rapidement.

« On avait commencé à travailler sur le concept avant d’obtenir la réponse de subvention. On a reçu la confirmation du financement le 27 juillet à 17 h et le 28, les répétitions débutaient. Une quarantaine de personnes, en tout, sont impliquées dans ce projet », a-t-il mentionné, lors d’un entretien téléphonique.

Six soirs seulement

Fleuve sera présenté les 13, 14, 15, 20, 21 et 22 août. Trois départs sont proposés chaque soir à 19 h 30, 20 h 30 et 21 h 30. Les visiteurs seront répartis en groupe de 20 personnes avec la présence d’un guide qui les accompagnera à travers les cinq tableaux et selon des itinéraires différents.

Les numéros ont été pensés pour répondre aux exigences des règles sanitaires actuelles. Tant pour les répétitions que pour les représentations.

Chaque parcours est d’une durée de 50 minutes. C’est gratuit. Les places s’envolent rapidement et il faut réserver sa place sur le site machinedecirque.com/fr/spectacle/fleuve.

Le spectacle a lieu beau temps, mauvais temps, sauf lors d’orages, de pluie diluvienne ou de vents violents. Les spectateurs sont invités à surveiller les médias sociaux de Machine de Cirque lorsque la température est incertaine.

Fleuve sera présenté six fois et ne se prolongera pas au-delà du 22 août.

« C’est quelque chose que l’on aimerait bien ramener lors de l’été 2021, mais il faut obtenir le budget et les subventions nécessaires », a indiqué Vincent Dubé.