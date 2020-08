«Ils ne sont pas parfaits» - Phillip Danault

Si le Canadien de Montréal a causé toute une surprise en battant les Penguins de Pittsburgh, une machine bien rodée, Phillip Danault estime que les Flyers de Philadelphie représentent une proie encore plus difficile.

«Ils ont un peu plus de profondeur que les Penguins», a reconnu le joueur de centre, lundi, lors d’une vidéoconférence.

Détrompez-vous, toutefois : le CH croit en ses chances.

«Nous avons une bonne équipe également, a fait remarquer Danault. Nous avons travaillé fort contre Pittsburgh pour retrouver notre confiance. Nous y croyons tous ici. Nous avons bénéficié d’un peu de chance pour participer aux séries, mais je crois que tout peut arriver.»

Car, même si l’entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, estime que les Flyers forment la meilleure équipe à Toronto en ce moment, ils ne sont pas imbattables, selon le numéro 24.

«Ils ne sont pas parfaits, a-t-il mentionné. Nous devons demeurer confiants. Notre exécution devra être bonne. Les matchs seront serrés.»

Romanov déjà bien intégré

Mine de rien, le jeune défenseur Alexander Romanov s’entraîne depuis quelques temps déjà avec ses nouveaux coéquipiers dans la bulle.

Le Russe semble fort apprécié au sein de l’équipe, aux dires de Danault.

«Romy est un gros bonhomme quand même super "funny". Il a du plaisir et il est content d’être ici. C’est vraiment un petit gars positif, il ne parle pas beaucoup anglais, mais il est "one of the boys" déjà.»