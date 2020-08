Interdiront-ils les chansons de Brassens?

Je ne sais pas si Georges Brassens a encore des «fans», au-delà d’un dernier carré de fidèles irréductibles trouvant mille occasions de fredonner ses chansons. Chose certaine, à cette joyeuse bande, je me sens intimement appartenir.

Mon père me l’a fait découvrir très jeune et jamais, jamais, je ne l’ai abandonné. Dans la voiture, en vacances, mes parents, ma sœur et moi chantonnions avec bonheur Brave Margot. Je garde de ces moments passés un souvenir ému. Brassens avait beau modestement refuser le titre de poète, c’était pourtant, naturellement, un poète chantant. Son regard sur la vie, sur les hommes et les femmes qui s’y meuvent, était merveilleusement mélancolique, et sans jamais être trop méchant, il savait être piquant, et même grinçant.

Mais il m’arrive inversement de me dire qu’il est heureux que son œuvre, aujourd’hui, ne soit plus au cœur de la vie culturelle. Car si tel était le cas, on trouverait assurément des commissaires politiques et autres inspecteurs méticuleux au service de l’idéologie dominante pour s’indigner des paroles qui s’y trouvent et en appeler à ce qu’on interdise ses chansons, ou du moins, qu’on les recontextualise. Ils jugeraient que ses chansons ne «passent plus» et que même les plus délicieuses ne sont «plus drôles».

J’en écoutais plusieurs, ces derniers jours, en me disant que la police des bonnes mœurs idéologiques s’étranglerait d’indignation si elle s’y intéressait. Ses membres auraient de quoi multiplier les articles délateurs.

Que diraient-ils de Trompettes de la renommée, où Brassens utilise des mots qui heurteraient assurément nos chastes oreilles? L’accuserait-on de misogynie ou d’homophobie?

Que diraient-ils des Copains d’abord? Probablement qu’ils y verraient une représentation du Boys Club contre lequel il faudrait mener croisade pour enfin liquider le vieux monde.

Que diraient-ils du Mauvais sujet repenti? On lui reprocherait quelque complaisance pour la prostitution, j’en suis certain.

Que diraient-ils de Mourir pour des idées? Probablement que notre chansonnier est installé dans ses privilèges et qu’il ne sait prendre au sérieux les causes politiques de ceux qui idéologisent intégralement leur quotidien.

Pour Tempête dans un bénitier, on l’accuserait probablement de complaisance pour l’intégrisme catholique!

Je n’ose rien dire de Fernande! Oh là là! Non, n’en disons rien!

Et j’ose encore moins parler de sa chanson Une jolie fleur!

Même Brave Margot finirait par y passer!

Redisons-le: la bêtise infinie de notre temps, qui conjugue fanatisme et anachronisme, conduira inévitablement à une forme de vandalisme culturel contre tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, peut choquer les susceptibles professionnels et subventionnés.

Viendra ensuite le temps de la littérature, que même certains professeurs se font une fierté de regarder de haut désormais. Les grands romans se diffuseront en version réécrite ou en samizdats.

Le passé offre un vaste continent à ceux que l’essayiste Martin Lemay surnomme les «historiens chasseurs de prime». Il suffit de prendre une œuvre qui ne dit pas exactement ce que notre temps prescrit, et de s’en indigner, pour espérer faire carrière dans les médias officiels ou à l’université. On devient ainsi un spécialiste critique d’un méchant qu’on réinterprète à partir de nos névroses actuelles tout en mettant en garde ceux qui voudraient s’en approcher.

Oui, un jour, ils finiront par s’en prendre à Brassens et à Brel, pour nous fabriquer un monde aseptisé, sans saveur et sans vigueur dans lequel ils se sentiront chez eux et où ils seront enfin heureux, parce qu’enfin, plus rien ne les dépassera. Ils se confondront avec le paysage beige, nos commissaires.