Le début de la saison repoussé à la mi-septembre

Le début de la saison de football collégial a été repoussé de trois semaines, mais les responsables des sports ont espoir que le calendrier pourra débuter la fin de semaine des 11, 12 et 13 septembre.

Réunis lors d’une rencontre virtuelle, lundi, les responsables des sports des équipes de Division 1, 2 et 3 ont convenu qu’il était préférable de ne pas commencer la saison comme prévu le 21 août puisque trop de questions demeuraient sans réponse. Le réseau scolaire effectuera la même démarche la semaine prochaine. Les institutions ont jusqu’au 21 août pour confirmer leur adhésion au circuit. À la lumière du nombre d’équipes qui répondront présentes, le RSEQ planchera sur un calendrier qui sera dévoilé au plus tard le 31 août.

« Les institutions n’étaient pas prêtes à partir dès le 21 août comme prévu, a résumé le président et directeur général du RSEQ Gustave Roel. Il faut comprendre que le protocole de relance de Football Québec a été dévoilé il y a moins d’une semaine. Il y a des interrogations un peu partout concernant les terrains et les vestiaires, entre autres. »

Question de calendrier

À titre d’exemple, les Cougars du Collège Champlain n’ont pas encore accès à leur terrain du Coulter Field. D’autres équipes collégiales dans les différents niveaux se retrouvent dans la même situation.

Si tout le monde a convenu de repousser le début de la saison au 11 septembre, le format du calendrier n’a pas été abordé. Différents scénarios pourraient être privilégiés. On pourrait revenir au système des deux sections en Division 1 avec les quatre équipes de la région de Québec et les Cougars du Collège Champlain dans un groupe et les cinq autres dans un autre.

En éliminant la semaine de congé et la ronde quarte de finale, le Bol d’Or pourrait être disputé aux dates prévues (13, 14 et 15 novembre) puisque les dix formations disputeraient huit parties au lieu de neuf. Pour une deuxième année consécutive, le Bol d’Or devait être présenté à Thetford Mines.

« Étant donné qu’on ne connaît pas le nombre d’équipes qui seront présentes au départ, il serait utopique de présumer sur le format de calendrier qui sera adopté, a indiqué Roel. On pourrait aussi simplement enlever les trois parties qui étaient prévues en début de saison et poursuivre le calendrier. Quant au Bol d’Or qui est un événement multi sectoriel, la décision reviendra au conseil d’administration du RSEQ. Pour le moment, les déplacements entre les régions sont permis, mais ne sont pas souhaités. Le c.a se réunira, jeudi, et je vais informer les membres de la situation, mais aucune décision ne sera prise. »

Avec la santé publique

De concert avec des spécialistes du milieu de la santé, le RSEQ pense accoucher de son protocole de retour au jeu la semaine prochaine. « C’est un protocole qui sera complémentaire à ceux des fédérations et de la Santé publique, a précisé le PDG du RSEQ. On y travaille depuis trois semaines et c’est bien avancé. Puisque nous ne serons pas dans une bulle fermée comme c’est le cas dans certains sports professionnels, on doit prévoir quelles seront les façons de faire si un étudiant-athlète présente des symptômes ou est testé positif à la COVID-19. »