Les agents carcéraux de Roberval épuisés

ROBERVAL | Les agents des services correctionnels de la prison de Roberval, qui étaient déjà à court d'effectifs, sont épuisés par les nouvelles normes imposées en raison de la pandémie de COVID-19, qui s'ajoutent au manque de main-d'œuvre.

«On sent que le moral baisse», a admis le président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie, en plaidant que les difficultés des derniers mois ont été «une expérience quand même difficile».

«Nous avions déjà un problème de main-d’œuvre: on avait des difficultés pour le recrutement! Dans les dernières années, Roberval a connu des départs massifs, des démissions, des réorientations de carrière», a poursuivi M. Lavoie.

Le syndicat explique qu'il manque une vingtaine d'agents correctionnels pour compléter l'équipe.

«On va arriver rapidement à un point où on ne pourra plus assurer les services; les agents sont épuisés par la pandémie, avec les équipements, la distanciation, les nouvelles mesures. Nous voulons que la ministre de la Sécurité publique, Mme [Geneviève] Guilbault, constate notre réalité pour, par la suite, trouver des moyens.»

Ces travailleurs ont l’impression d’avoir été oubliés dans le plan de déconfinement du gouvernement.

«On voit plusieurs zones grises dans ce plan de reprise. Par exemple, maintenant, il faudra porter des visières, mais ce n'est pas adapté du tout pour le travail des agents. C'est ridicule! S’ils doivent faire des interventions physiques, c'est une nuisance! Les décisions sont prises par des intervenants qui ne sont jamais venus dans une prison et, de notre côté, nous n'avons aucun mot à dire», a dénoncé le représentant syndical.

Les agents sont très affectés par la situation, mais les personnes incarcérées ne sont pas épargnées non plus. L'isolement provoqué par la pandémie fait en sorte que l’atmosphère est tendue entre les murs de la prison.

«On remarque que le moral est affecté. Il y a beaucoup de cas de santé mentale, il y a eu plusieurs interventions physiques, utilisation du poivre de Cayenne et même des agents blessés», a énuméré Mathieu Lavoie.

«Nous voulons discuter avec le gouvernement, nous devons nous asseoir, trouver des solutions, car si une deuxième vague frappe, nous devons être prêts; clairement, nous ne l'étions pas en mars dernier», a-t-il ajouté.