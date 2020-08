L'herbe à poux se répand au Bas-Saint-Laurent

La saison des allergies est particulièrement difficile cette année avec les vents qui transportent le pollen, et la situation ne s'améliorera pas dans les prochaines semaines avec l'herbe à poux.

La plante se répand d’ailleurs de plus en plus au Bas-Saint-Laurent, montre une cartographie réalisée par la Santé publique de la région. On retrouve désormais de l’herbe à poux en bordure des principaux axes routiers entre La Pocatière et Métis-sur-Mer.

«L’herbe à poux, c’est une plante très envahissante. Un seul plant peut produire 3000 graines qui vont se répandre dans l’environnement autour [et] qui peuvent faire d’autres plants. Un plant peut faire des millions de petites particules de pollen», a expliqué le Dr Philippe Robert, médecin résident en santé publique au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Les autorités de la santé invitent d’ailleurs les citoyens à arracher la plante. De cette manière, il est possible de limiter sa propagation. La santé publique travaille avec les municipalités dans le dossier de l’herbe à poux.

Environ 75% des allergies au pollen en Amérique du Nord sont causés par cette plante. Un Québécois sur dix souffre d’allergies saisonnières, dont 20 000 habitants du Bas-Saint-Laurent.

Certains symptômes d’allergie peuvent ressembler à ceux causés par la COVID-19, mais il faut faire une distinction importante.

«C’est sûr qu’il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais il y a quand même des différences importantes. Dans les allergies saisonnières, on peut avoir notamment les yeux qui piquent, les yeux qui coulent, le nez qui coule davantage que dans la COVID, des picotements – ça, on ne voit pas ça dans la COVID. Dans la COVID, on voit davantage de toux. La toux beaucoup plus forte, aussi de la fièvre. Des allergies, ça ne cause pas de fièvre», a ajouté le Dr Robert.

Il est recommandé aux personnes souffrant d’allergie de ne pas étendre leurs vêtements à l’extérieur.