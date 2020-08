Retrouvailles pour Weise

Dale Weise a porté le chandail orange et noir des Flyers de Philadelphie pour près de trois ans. Il n’a pas juste d’anciens amis dans le vestiaire des Flyers, mais aussi de vieilles connaissances derrière le banc de l’équipe.

• À lire aussi: Après Crosby, Couturier

Weise a joué sa première saison complète dans la LNH sous les ordres d’Alain Vigneault en 2011-2012 avec les Canucks de Vancouver. Et c’est avec Michel Therrien qu’il a connu ses meilleurs moments dans la grande ligue alors qu’il se retrouvait avec le Canadien.

Le Manitobain n’a jamais connu le duo Vigneault et Therrien au sein de la même organisation, mais il a gardé un immense respect pour les deux entraîneurs.

« Ils ont eu une grande influence sur ma carrière, a dit Weise. AV [Alain Vigneault] m’a donné ma première chance à Vancouver pour devenir un véritable joueur de la LNH. Je lui serai toujours reconnaissant. Il est un entraîneur incroyable. J’ai beaucoup de respect pour lui. »

« Pour Michel, ce n’est pas un secret, j’ai vraiment beaucoup aimé jouer pour lui. Il m’a fait confiance, il m’a offert un plus gros rôle. J’étais heureux pour eux quand ils ont été engagés avec les Flyers. Ils ont pris cette équipe, qui cognait à une participation aux séries, pour en faire l’une des meilleures équipes dans l’Est. Je voulais qu’ils tournent cette franchise dans la bonne direction. Je prenais pour eux jusqu’à ce qu’on les affronte en séries. »

Une motivation

Le 1er juillet 2016, Weise a paraphé le plus lucratif contrat de sa carrière avec les Flyers. Ron Hextall, le directeur général à cette époque, lui avait consenti un pacte de quatre ans et 9,4 millions (2,35 millions par année). Au mois de janvier 2019, Chuck Fletcher, l’actuel DG, l’a échangé au CH en compagnie de Christian Folin pour les services de David Schlemko et Byron Froese.

C’était essentiellement une transaction de mauvais contrats. Depuis son retour avec le Tricolore, Weise a passé la grande partie de son temps avec le Rocket de Laval. Mais en raison des départs de Nate Thompson (maintenant avec les Flyers), d’Ilya Kovalchuk et de Nick Cousins, il a regagné un poste au sein du quatrième trio pour les sept derniers matchs de la saison et le tour de qualification.

Même s’il gardera un rôle très modeste face aux Flyers, comme c’était le cas pour les quatre matchs contre les Penguins, Weise sautera sur la glace avec une bonne dose d’énergie.

« C’est l’équipe qui m’a échangé, ils ne sentaient pas que je cadrais avec eux, a expliqué Weise. Tu veux toujours montrer à l’équipe qui t’a échangé qu’elle a fait une erreur. C’est de la motivation supplémentaire, c’est sûr. »

Weise devrait garder son poste à l’aile droite aux côtés de Max Domi et probablement Alex Belzile.