Transition vers la relève

Fiers de leur apport considérable à la vitalité et au dynamisme de Québec, et après une décision mûrement réfléchie, les fondateurs de GM Développement, Jean Campeau et Geneviève Marcon, amorcent une transition pour donner plus de place à leur relève (leurs 2 enfants) et repositionner leur portfolio de projets et de propriétés dans les créneaux du résidentiel et de l’hôtellerie. À terme, le processus se traduira par la vente de certains actifs, dont quelques bâtiments dans le quartier Saint-Roch, mais aussi par le mentorat de la relève de GM Développement fondé en 1992. De gauche à droite sur la photo: Jean Campeau, fondateur de GM Développement; Joséphine Campeau, copropriétaire de Camaco; Geneviève Marcon, fondatrice de GM Développement, et Benjamin Campeau, copropriétaire de Camaco.

Salut André

Photo courtoisie

André Voyer (photo), bien connu dans le domaine de l’automobile (Beaupré Autos Ltée et Beaupré Capitale Chrysler avec son frère Jean-Pierre) et membre du club de golf Royal Québec, est décédé le 25 juillet dernier à l’âge de 79 ans. La famille accueillera parents et amis au 1500, boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec, le jeudi 13 août et le vendredi 14 août. Les funérailles auront lieu le 14 août à 14h à la chapelle du Complexe Hamel. Mes condoléances à toute la famille et aux nombreux amis d’André.

Entente prolongée

Photo courtoisie

Le club de hockey Midget AAA du Blizzard du séminaire Saint-François m’annonce que son entraîneur-chef Frédéric Parent (photo) vient d’obtenir une prolongation de contrat pour les deux prochaines saisons. Frédéric s’est joint au Blizzard Midget AAA en 2006 à titre d’entraîneur adjoint et il occupe, depuis les deux dernières saisons, le poste d’entraîneur-chef. La saison 2020-2021 marquera donc la 15e saison dans l’organisation pour Frédéric au sein du Blizzard. Mentionnons que le précamp se poursuit jusqu’au 9 août et que le camp présaison s’amorcera dès le 13 août.

En souvenir

Photos courtoisie

Le 10 août 1920. Ouverture au culte de l’église Saint-Roch à Québec, même si elle n'est pas terminée. Sur la photo de gauche, l’ancienne église Saint-Roch est démolie en 1914 pour faire place à l’église actuelle. La nouvelle église (photo de droite en 1925) est plus spacieuse, plus solide et plus digne de la florissante paroisse qu’est alors devenue Saint-Roch. Elle fut officiellement inaugurée en 1923.

Anniversaires

Photo courtoisie

Olivier Dion (photo), chanteur québécois, 29 ans... Kylie Jenner, personnalité américaine des médias, modèle, fondatrice et propriétaire de la société de cosmétiques Kylie Cosmetics, 23 ans... Josey Arsenault, animatrice radio... Mathieu Roy, hockeyeur qui a passé la dernière saison avec l’équipe de Rouen en France, 37 ans... Antonio Banderas, acteur espagnol, 60 ans... Florent Vollant, chanteur innu, 61 ans... Guy Richer, animateur et comédien québécois, 66 ans... Rémy Girard, comédien et acteur québécois (Les Invasions barbares), 70 ans... Louise Forestier, chanteuse, actrice et comédienne, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 août 2019. Jeffrey Epstein (photo), 66 ans, homme d’affaires américain et présumé pédocriminel américain... 2016. Maurice Ampleman, 92 ans, qui a servi 12 ans (1969-1981) comme conseiller municipal de la Ville de Lévis... 2015. «Buddy» Baker Jr., 74 ans, pilote américain de NASCAR et commentateur sportif... 2014. Frédéric Metz, 70 ans, graphiste, professeur, auteur, communicateur, aussi appelé le «pape du design» au Québec... 2013. Jean-Gilles Jutras, 86 ans, chroniqueur et écrivain œnologue et ambassadeur du vin au Québec... 2013. Eydie Gormé, 84 ans, chanteuse américaine (Blame It On The Bossa Nova)... 2008. Isaac Hayes, 65 ans, légende américaine de la musique soul... 2001. Lou Boudreau, 84 ans, ancien joueur et gérant de baseball... 1997. Marie-Soleil Tougas, 27 ans, comédienne et Jean-Claude Lauzon, 43 ans, cinéaste... 1995. Jacques Couture, 65 ans, prêtre et politicien.