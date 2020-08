Un gardien du Rouge et Or avec l’Athlético d’Ottawa

Horace Sobze Zemo s’alignera avec l’Athlético d’Ottawa dans la Canadian Premier League (CPL).

Le gardien est le premier joueur du Rouge et Or de l’Université Laval à obtenir cette occasion. Il a fait ses débuts avec le Rouge et Or, l’automne dernier. La formation d’expansion de la CPL a confirmé la nouvelle, lundi. Résidant de Gatineau, Sobze Zemo sera le 3e portier de l’Athlético.

Les huit formations de la CPL disputeront The Island Games à huis clos à compter du 13 août à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown. Les champions seront couronnés le 15 septembre.

« Horace vivra une très belle aventure, a indiqué l’entraîneur-chef du Rouge et Or Samir Ghrib. C’est une belle marque pour notre programme. Pour le moment, il se retrouve comme 3e gardien, mais ce sera à lui de démontrer ce qu’il peut faire lors des entraînements et s’il obtient la chance de jouer. Parce qu’il a joué dans la PLSQ pendant quelques saisons à Gatineau, Horace était déjà connu du club d’Ottawa. »

« Dans le cadre d’une entente entre USports et la CPL, nos joueurs conservent leur statut amateur et leur admissibilité, de poursuivre Ghrib. Horace sera de retour avec nous après la conclusion de la compétition pour l’Athlético à moins qu’il crée la surprise et que l’Athlético le garde. Il met le pied chez les pros et je lui souhaite le meilleur. »

Camp d’entraînement

Le Rouge et Or débutera son camp d’entraînement le 17 août. « On saura le 31 août si nous aurons une saison, a indiqué Ghrib, mais je suis confiant que nous serons en mesure de jouer. Je prévois un calendrier qui débutera un peu plus tard. Les équipes de Montréal voyagent déjà dans le cadre de la Ligue Élite. »

Quelques autres issus du RSEQ prendront part aux activités de la CPL, notamment le joueur par excellence au pays l’an dernier, Aboubacar Sissoko, des Carabins de l’Université de Montréal, qui portera les couleurs des Wanderers du Halifax Football Club.

En phase préliminaire, les équipes disputeront sept parties dans le cadre d’un tournoi à la ronde. Les quatre premières au classement passeront au tour suivant où elles disputeront six rencontres. Les deux survivants croiseront le fer en finale dans une rencontre sans lendemain.