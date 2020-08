JOHNSTON, Mary



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement, ainsi que résidente du Centre d'hébergement Saint Brigid's Home, le 25 juillet à l'âge de 73 ans et 7 mois, est décédée paisiblement Mary Johnston entourée de l'amour de son conjoint et de ses deux fils. Elle était l'épouse de Alain Fortin et la fille de feu Harold A. Johnston et de feu Gabrielle Commerford.La famille vous accueillera aule jeudi 13 août 2020 de 17h à 21h et lede 9h à 11h.Mary a opéré pendant plusieurs années une garderie en milieu familiale à Charlesbourg. Elle adorait les enfants et ceux-ci lui rendaient bien car tante Mary était populaire auprès de ces derniers. On se souviendra d'elle comme d'une personne aimante, sociable, douce, joyeuse et aimant la vie. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Alain, ses enfants: Steve (Véronique Bertrand-Bibeau et sa fille Mégane), ses enfants Nathan et Marek, Patrick (Sandie Pecqueur), ses enfants Louka, Lélou et Loïck; ses frères: feu Harold Jr. (Elisabeth Moriarty), Robert (Francine Vaillancourt), Michael (Lynda Cavanagh), Richard (Lucie Brossard) et feu Raymond (Suzanne Dessormeaux); ses beaux-frères et belles-sœurs: Berthe, Guy (Aline Carrier), Claudette, Jeanne-Paule et Rénald (Lorraine Bernier) ainsi que de nombreux neveux, nièces et plusieurs cousins, cousines particulièrement sa filleule Kimberly Ann Johnston. Elle laisse aussi dans la peine son amie d'enfance et de vie Anne Doré, des cousines proches dans la vie: Johanne Adams, Marlene Johnston, May Blais et Denise Roy ainsi que des anciennes voisines et des amies de la Floride: Christiane, Marthe, Karmen, Jacques et Francine Guay et Pierrette et André Jacob. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel médical des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour son grand dévouement durant son séjour. La famille tient à souligner l'excellent travail accompli par l'ensemble du personnel soignant du Centre d'hébergement Saint Brigid's Home, tout particulièrement Docteure Marie Martineau et toute l'équipe très dévouée du deuxième étage pour leur compassion et les bons soins prodigués. Il ne faut pas oublier l'équipe responsable des activités, Marie-France, Marie-Christine, William et tous les autres qui accompagnent les résidents dans leur quotidien afin de leur apporter de la joie et du bonheur dans la vie. Nous ne pouvons pas oublier les nombreux bénévoles qui appuient l'équipe des activités pour rendre la vie la plus agréable possible. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffrey Hale-Saint Brigid's, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec, QC G1S 2M4. Tél. : (418) 684-2260, internet : https://amisdujhsb.ca/ ou toutes autres œuvres de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.