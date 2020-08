RHÉAUME, Serge



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 1er août 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Serge Rhéaume, époux de dame Andrée Gagnon. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 11h50.Il laisse dans le deuil son épouse Andrée, ses enfants: Olivier (Dominique Fecteau), Frédérique (David Lessard) et William (Audrey Maranda); ses petits-enfants: Charles, Camille, Étienne, Alexis et Antoine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Ghislaine (Philippe Cayot), Marc (Christine Bernard), Céline, Charlotte (Benoît Lemieux) et Jean-Louis (Lucie Desgagnés); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Micheline, René (Astrid Gagnon), Dominique (Nadia Dassié) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de très nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Par téléphone au 1 888 939-3333 / site internet : www. cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8. Par téléphone au 1 888 473-4636 / site internet www.coeuretavc.ca