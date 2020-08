Affaire WE Charity: Le départ de Morneau ne serait pas suffisant aux yeux des conservateurs

OTTAWA | Le bruit court que le premier ministre Justin Trudeau songe à montrer la porte à son ministre des Finances, Bill Morneau, dans la foulée de l’affaire WE Charity, mais les conservateurs signalent que ce seul départ dans les rangs libéraux ne les satisferait pas.

• À lire aussi - WE Charity: les conservateurs dénoncent l’unilinguisme de l’organisme

Le «Globe and Mail» rapportait, mardi matin, que le chef libéral était incertain que M. Morneau était la bonne personne pour piloter la relance de l’économie, durement touchée par la COVID-19. Des sources ont indiqué que M. Trudeau se fait conseiller, sur ce front, par l’ex-gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney.

«Il n’y aucun impact si c’est M. Morneau ou M. Carney [qui est aux Finances] quand on a un premier ministre sans éthique qui implante des programmes assurant plus d’intervention du gouvernement dans l’économie et qui augmentent les impôts», a commenté, mardi, le chef intérimaire du Parti conservateur du Canada (PCC), Andrew Scheer.

Il a du même souffle promis que ses troupes allaient utiliser chaque ressource en comité parlementaire pour aller au fond de l’affaire WE Charity.

«Il y a beaucoup de contradictions dans l’histoire du premier ministre. On va utiliser le comité, aujourd’hui et dans les prochains jours, pour obtenir la vérité, les vrais faits», a-t-il martelé en faisant référence au comité de l’Éthique, dans ce qui a probablement été son dernier point de presse en tant que leader du PCC.

Ce comité parlementaire doit entendre plusieurs témoins clés, mardi après-midi. Du lot, on retrouve la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, et l’ex-commissaire fédérale à l’éthique, Mary Dawson. Cette dernière est celle qui a attribué un blâme à Justin Trudeau pour avoir contrevenu à la Loi sur les conflits d’intérêts en séjournant sur l'île privée de l'Aga Khan.

Rappelons que le successeur de Mme Dawson, Mario Dion, fait enquête sur l’affaire WE Charity et se penche tant sur la conduite de M. Trudeau que de son ministre des Finances, Bill Morneau.

Celui-ci, qui a une fille travaillant pour WE Charity, a révélé que des frais de voyage d’une valeur de 41 000 $ avaient été payés par l’organisation en question. Il a remboursé cette impressionnante somme le jour même où il a dû témoigner en comité parlementaire.

Conservateurs et bloquistes demandent la démission de MM. Morneau et Trudeau depuis des semaines.