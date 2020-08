Club Lorette: un livre pour le centenaire

Très sceptique, au départ, de la pertinence de publier un bouquin sur le 100e anniversaire du club Lorette, étant donné qu’un livre avait vu le jour il y a 25 ans sur le même sujet, le coauteur Robert Ferland est très heureux du résultat final.

Le livre sur le 100e anniversaire du troisième plus ancien club de golf, après ceux du Royal Québec et de Sainte-Pétronille, qui est le doyen, sera lancé mercredi lors d’une remise aux anciens présidents toujours actifs ou non.

Photo courtoisie

Actuellement en poste, Robert Desbiens est le 39e président dans l’histoire du club, dont 12 sont toujours vivants.

« Je rends hommage à Rock [Gagnon] qui s’est entêté au sujet de l’importance de publier un livre pour souligner le 100e anniversaire du club », a mentionné Ferland au sujet du responsable du comité des festivités du 100e anniversaire.

« La participation de l’historien et coauteur Denis Angers a permis de beaucoup enrichir le travail fait il y a 25 ans. La présentation est plus riche et la vision est très différente. Le travail de Denis Angers a permis de marier les capsules du 75e anniversaire avec l’évolution de la politique, de la société, du pays et de la mode au cours de la même période.

« Le livre est aussi largement illustré, ajoute Robert Ferland. Ce fut un gros deux ans de travail, mais c’est agréable de voir le bébé. Il aurait été impensable de ne pas laisser un héritage, et la publication de ce livre permettra de repousser l’abîme de l’oubli. »

En santé

Imprimé à 500 copies, le bouquin de 147 pages comprend 12 thèmes regroupés en dix chapitres.

Membre du club depuis de nombreuses années, Gagnon estime que le club se retrouve dans une position intéressante au moment de célébrer son centenaire.

« Je suis fier du lancement du livre et aussi du parcours unique du club, a-t-il mentionné. En raison de la vente d’une bande de terrain à la Ville de Québec en 2016 qui nous a permis d’assainir nos finances en payant la totalité de nos dettes tout en nous offrant un coussin pour le futur et un achalandage quotidien jamais vu variant de 280 à 310 golfeurs depuis le début de l’été, nous sommes en meilleure posture que jamais et la santé financière est très bonne. Parce que nous avons été le premier sport à se déconfiner, la COVID-19 est bonne pour nous. C’est la même chose au Royal Québec et au lac Saint-Joseph qui sont eux aussi, très occupés. »

La recette

« En misant sur l’initiative membre d’un jour qui a été lancée en 2013, on engrange des droits de jeu variant entre 265 000 $ et 280 000 $ depuis trois ans, de poursuivre Gagnon. La présence de l’Académie Fred Colgan explique aussi nos succès. Ça attire les jeunes au sein du programme junior et on récupère certains parents. Nous avons débuté la saison avec 385 membres et nous avons pratiquement atteint le plateau des 400. »

Au 101e

Le lancement du livre est la seule activité prévue pour souligner le 100e anniversaire, mais le Lorette repoussera les célébrations l’an prochain.

« On va souligner le 100e anniversaire à notre 101e année, a résumé le responsable des activités entourant le 100e. Je ne sais pas si nous aurons le même calendrier, mais nous présenterons sûrement un événement majeur. Il y a deux semaines, on devait présenter le championnat canadien junior, mais l’événement avait été annulé par Golf Canada en raison de la pandémie. »