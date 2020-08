COVID-19: Desjardins voit plonger ses résultats financiers

La pandémie fait plonger les résultats financiers de Desjardins au deuxième trimestre. La coopérative a enregistré des excédents avant ristournes aux membres de 529 M$, soit une baisse de 23,6% par rapport à 2019.

Pour expliquer ses résultats, le Mouvement Desjardins dit avoir haussé de 282 M$ le montant de provisions pour pertes de crédit, notamment en raison des impacts de la COVID-19 sur les finances de ses membres.

La coopérative de Lévis ajoute avoir également vu grimper les coûts dans sa division en assurance de dommages, entre autres, après une catastrophe liée à une tempête de grêle survenue en Alberta.

Pour son deuxième trimestre, Desjardins prévoit retourner aux membres et à la collectivité 106 M$, dont 80 M$ en ristournes. Les revenus d’exploitation du groupe ont atteint 4,28 G$, en hausse de 49 M$.

Parmi ses principaux secteurs d’activités, la coopérative a enregistré une baisse des excédents de 128 M$ dans sa division Particuliers et entreprises (337 M$), une chute de 107 M$ en assurance de dommages (16 M$) et une augmentation de 82 M$ dans sa division Gestion de patrimoine et Assurance de personnes (261 M$) par rapport au même trimestre en 2019.

Depuis le début de l’exercice financier 2020, Desjardins a cumulé des excédents avant ristournes aux membres de 814 M$, en baisse de 279 M$. Le montant de provisions pour pertes de crédit s’élève à 497 M$.

Par ailleurs, le retour aux membres et à la collectivité atteint jusqu’à présent 210 M$, soit 7 M$ de moins qu’en 2019.

Ouverture des caisses

Depuis mars, l’institution financière affirme avoir remis 155 M$ aux détenteurs d’une assurance automobile grâce à ses mesures d’allègement.

En date du 30 juin, Desjardins avait reçu 125 000 demandes concernant les reports de paiement sur les cartes de crédit, le financement Accord D ou les prêts automobiles. Du côté des prêts et des marges de crédit, c'est 149 000 demandes qui ont été effectuées, dont 117 000 pour un prêt hypothécaire.

L’institution financière mentionne avoir maintenant rouvert plus de 700 de ses 872 centres de services à travers le Québec et l’Ontario. À la mi-mars, la coopérative de Lévis avait choisi de fermer 523 de ses 872 établissements.

Environ 39 000 employés sur 48 000 sont toujours en télétravail. La majorité des travailleurs demeureront à la maison jusqu’en 2021.