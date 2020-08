COVID-19: les sports de combat confiants d’obtenir le feu vert de la santé publique

Le regroupement des fédérations de sports de combat entrevoit les prochaines semaines avec optimisme à la suite de sa rencontre avec les autorités de santé publique, mardi matin.

Les athlètes amateurs en boxe, judo, karaté, kickboxing, lutte olympique et takewondo veulent reprendre l’entraînement avec contact en compagnie de partenaires, ce qui leur est présentement interdit en raison de la pandémie. Ils doivent se contenter d’entraînement en solitaire et sans contact depuis le 22 juin dernier.

La présidente de la Fédération de boxe olympique du Québec, Ariane Fortin-Brochu, et le président de Judo Québec, Patrick Kearney, ont dévoilé par visioconférence le plan de relance des six sports devant notamment le directeur de la santé publique, Horacio Arruda. Cette deuxième phase de déconfinement prévoit l’entraînement en cellule de quatre personnes avec contacts légers.

«Le fait que docteur Arruda était présent, ça veut dire qu’il nous considère beaucoup, a mentionné la présidente de Boxe Québec en entrevue téléphonique avec Le Journal. On a eu une bonne écoute et ils ont vraiment compris les enjeux importants pour nous ainsi que l’urgence d’agir. On aura un retour dans les prochains jours, mais on est confiant que ça allait bouger.»

Ariane Fortin-Brochu et ses homologues estiment que leur protocole est sécuritaire et que le risque de contagion n’est pas plus élevé que dans les sports collectifs où les matchs réguliers sont autorisés depuis le 22 juin.

«Ça permet une gestion de risques responsable et relativement minimal [en bulle de quatre personnes] si on compare avec des équipes de 23 joueurs qui jouent le samedi contre une équipe et le dimanche contre une autre.»

Minuit moins une

Parmi les enjeux évoqués figurent les précieuses inscriptions d’automne qui représentent une grande part du gâteau du nombre d’adhésions totales à ces organisations dans une année. L’impatience commence à se faire sentir chez les membres et le regroupement espère obtenir le feu vert d’ici le 1er septembre.

«Ce qui nous importe, c’est la survie de nos clubs. On sait que nos membres sont capables de respecter les règlements. Et un sport de combat sans combat, c’est comme un sport de raquette sans raquette», a imagé l’olympienne des Jeux de Rio en 2016.

Plus tard en après-midi, mardi, le promoteur de boxe Camille Estephan s’adressera à son tour aux autorités compétentes dans l’espoir que son plan de relance pour l’organisation de galas professionnels à huis clos soit approuvé. La rencontre aura lieu dans les bureaux du ministère de la Santé et des Services sociaux, à Québec.

