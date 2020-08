VILDER, William



À la Résidence Francine Laverdière de Sainte-Claire, le 5 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé subitement monsieur William Vilder, fils adoptif de feu Antonio Roy et de feu Blanche Audet. Il demeurait à Sainte-Claire de Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 12h à 13h45,et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Eliane (feu Arthur Bédard), feu Aline (Guy Lacombe), Réal (Lise Gagné), feu Gilberte (feu Denis Mercier), Lucille (Lionel Pelletier), Céline (feu Gilles Picard), feu Claudette (Simon Carrier), Julien (Marie-Anne Gosselin), Hervé (Carolle Lachance) et Raynelle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial à madame Francine Laverdière pour avoir pris soins de William pendant ses 31 dernières années ainsi qu'à monsieur Denis Roy pour son dévouement auprès de William. La direction des funérailles a été confiée à la