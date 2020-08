Entrevue avec l'un des premiers propriétaires québécois du Tesla Model Y

Depuis quelques semaines, Tesla a débuté la livraison au Québec de son nouveau véhicule utilitaire sport : le Model Y.

Sylvain Juteau, président et fondateur de Roulez Électrique, est l’un des premiers Québécois à avoir pris possession de son exemplaire.

Invité à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio animée par Antoine Joubert et Germain Goyer, il a donné ses premières impressions de ce nouveau modèle. «J’ai l’impression de me retrouver un peu, mais pas à 100%, dans un Model X, parce que j’ai déjà eu un Model X. On est assis haut, on a la visibilité. On a l’impression d’être dans un VUS. Évidemment, il est plus petit, mais quand on est à l’intérieur de la cabine, on n’a pas l’impression que c’est petit.»

Au cours de cet épisode, il a également été question du Cadillac Lyriq, de la fin de la Hyundai Veloster en version régulière, de l’annulation du salon SEMA 2020, du nouvel Infiniti QX55 et de la Gordon Murray Automotive T.50.

Les deux animateurs ont également livré leurs impressions sur les Lincoln Continental, Kia Seltos et Chevrolet Trailblazer.

Pour clore l’émission, Antoine Joubert a raconté son périple au cours duquel il a conduit sa Volkswagen Rabbit GTI 1984 de la Colombie-Britannique jusqu’à Montréal.

