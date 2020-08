Fillette martyre de Granby: «Des manquements à toutes les étapes du processus», conclut la CDPDJ

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a conclu dans un rapport d’enquête publié mardi qu’il y a eu «des manquements à toutes les étapes du processus clinique et légal» par rapport au décès de la jeune fille de Granby en 2019.

La Commission a ainsi émis plusieurs recommandations à la suite de l’enquête qui avait été demandée par le ministre délégué aux Services sociaux, Lionel Carmant, en lien avec le fait divers de Granby.

«Combien d’enfants devrons-nous encore pleurer, combien d’enfants allons-nous laisser être victimes de maltraitance, victimes de notre tendance à banaliser l’inacceptable, s’est questionnée par voie de communiqué Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Quand notre système de protection, au-delà des mots, prendra-t-il le parti des enfants et de leurs droits?»

La CDPDJ a demandé à ce que «le point de vue de l’enfant [doive] être entendu et pris en compte» lors de l’évaluation de la situation familiale par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), ce qui implique des rencontres régulières et confidentielles avec les intervenants.

Elle recommande aussi des modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse, l’ajout d’une formation sur la protection des enfants dans les filières des éducateurs de la petite enfance et une revalorisation des conditions de travail des intervenants, afin de retenir le personnel. «Les enfants méritent d’être connus par les personnes qui doivent les protéger et établir avec celles-ci une relation d’aide qui soit de qualité», a expliqué Suzanne Arpin.

L’affaire de la fillette martyre de Granby avait été grandement médiatisée et avait suscité des réactions jusqu’au gouvernement provincial, qui a ordonné une commission d’enquête sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse après cette affaire.

La jeune fille de 7 ans avait subi de la négligence et de la violence de la part de ses parents, et avait été retrouvée ligotée et sous-alimentée chez elle avant de mourir à l’hôpital quelques heures plus tard, le 30 avril 2019. L’enfant était pourtant suivi depuis son plus jeune âge par la DPJ.