Financement de 2 millions $ pour des organisations de femmes au Québec

Le gouvernement du Canada a annoncé mardi un financement de deux millions $ pour venir en aide à quatre organisations de femmes du Québec.

Le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres a expliqué que cet investissement servira à augmenter la sécurité et la prospérité économique des femmes, à promouvoir la participation des femmes à la vie démocratique et au pouvoir et à éliminer de la violence fondée sur le sexe.

Pendant la pandémie de la COVID-19, les femmes ont été durement touchées par des pertes d’emplois, tout en devant effectuer du travail non rémunéré en prenant soin des enfants et des aînés, a estimé le ministère dans un communiqué.

Les femmes constituent également la majorité du personnel de première ligne dans la lutte contre le coronavirus, a-t-on également rappelé.

«Les organisations de femmes fournissent des services essentiels dans nos communautés, aidant les femmes et les filles à être financièrement en sécurité, à l'abri de la violence et capables de participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société», a-t-il été ajouté.

Quatre organismes reçoivent de l’aide

Au Québec, la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) recevra 450 000 $, Info-Femmes inc. 149 584 $, l’Association féminine d’éducation et d’Action sociale (AFEAS) 749 999 $ et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 709 000 $.

En 2019, le gouvernement Trudeau a promis d’investir 160 millions $ sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme et dans Femmes et Égalité des genres Canada. Cette dernière organisation était connue auparavant sous l’appellation de Condition féminine Canada.