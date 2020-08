La SQ affiche le drapeau LGBT

Pour une deuxième année de suite, la Sûreté du Québec (SQ) a hissé devant son quartier général le drapeau de la communauté LGBTQ dans le cadre du festival Fierté Montréal.

Depuis mardi matin, le drapeau arc-en-ciel flotte sur l’un des mâts de l’édifice Wilfrid-Derome, sur la rue Parthenais, à Montréal.

En temps normal, les festivités entourant Fierté Montréal se tiennent à quelques coins de rue de cet endroit.

Hier, le drapeau arc-en-ciel a été levé pour une 2e année à l'avant de l'édifice Wilfrid-Derome à Montréal. Il y sera hissé jusqu’au 16 août, soit la durée de @FierteMTLPride en démonstration de notre désir d’offrir un milieu de travail inclusif et diversifié. pic.twitter.com/7vatjmA8Sd — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) August 11, 2020

Cette année, pandémie oblige, le festival se déroule de manière entièrement virtuelle depuis lundi. Le traditionnel défilé ne pourra pas avoir lieu.

Malgré tout, la SQ tenait à répéter ce geste symbolique.

«Ce geste s’inscrit dans la volonté de créer des environnements de travail inclusifs et ouverts à la différence où tous peuvent être épanouis, créatifs, reconnus et acceptés tels qu’elles et qu’ils sont», a-t-on expliqué par voie de communiqué.

La Sûreté du Québec a mis sur pied un comité LGBTQ+, sur lequel siègent des policiers et des civils afin de faire «la promotion d’actions et d’activités d’ouverture, d’inclusion et de célébration de la diversité au sein de l’organisation».