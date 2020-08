Séminaire des Pères Maristes: d'importants travaux pour se préparer à la rentrée COVID-19

QUÉBEC | À deux semaines de la rentrée, le Séminaire des Pères Maristes, à Québec, a mis les grands moyens pour assurer le respect des consignes sanitaires.

La fondation de l’école privée a déboursé plus de 700 000 $ pour effectuer des travaux majeurs et offrir à ses élèves et membres du personnel un nouvel environnement, pour cette rentrée particulière.

Les couloirs seront plus larges, dans le but de faciliter la distanciation physique. Les casiers seront dispersés, tout comme les espaces communs.

Des stations de lavage de main seront installées à différents endroits. Les salles de bain ont été revues et tout sera automatisé, question d’éviter le plus possible tout contact avec les installations.

Pour ce qui est des cours à distance, l’école privée, qui accueille quelque 600 élèves du secondaire, se prépare mieux. Advenant un cas d’éclosion de COVID-19, les jeunes qui devront rester à la maison pourront suivre facilement les cours en ligne. Une caméra sera installée dans chacune des classes pour permettre de diffuser la présentation en direct sur le web.

Au Séminaire de Pères Maristes, la rentrée se fera le 27 août prochain.

