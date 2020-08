L’équipe d’Ariane Bonhomme dirigée depuis la Nouvelle-Zélande

Avec un entraîneur qui habite en Nouvelle-Zélande et une coéquipière établie en Californie, l’entraînement de la pistarde Ariane Bonhomme cet été n’a rien d’ordinaire, mais son équipe ne néglige aucun détail dans le dernier droit vers les Jeux olympiques.

Le Néo-Zélandais Matt Shallcrass dirige la poursuite par équipe féminine depuis un peu plus d’un an. En raison des différentes restrictions de la COVID-19, ce dernier n’a pu se présenter au camp de ses protégées, qui ont renoué avec la route en juillet, à Vancouver.

«Ç’a surtout été un camp pour nous retrouver et réévaluer la prochaine année», a dit Ariane Bonhomme, qui fait officiellement partie de la délégation canadienne qui s’envolera pour Tokyo en 2021.

C’est Laura Brown, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio, qui a pris la relève de Shallcrass pour l’occasion. «Notre entraîneur a monté le plan d’entraînement et a constamment pris des nouvelles. Laura Brown habite là-bas et nous connaît très bien. Ç’a été le fun de nous retrouver et de nous entraîner fort dans les côtes de Vancouver», a raconté Bonhomme.

Un autre membre de la formation brillait par son absence lors de ces deux semaines passées dans l’Ouest canadien, soit Jasmin Duehring, qui vit en Californie.

Un ajout de taille

L’absence de Shallcrass, qui a mené la formation à un tout autre niveau depuis son arrivée en mai 2019, est non négligeable aux dires de l’athlète de Gatineau.

«On peut clairement lui attribuer notre succès de la dernière année, a-t-elle admis. Il apporte de bonnes idées et n’a pas peur d’essayer de nouvelles choses un peu plus risquées.»

Bonhomme ajoute qu’elle ressent davantage une progression sous la gouverne de Shallcrass, qui partage de nouvelles stratégies et insiste pour du nouvel équipement. «On faisait toujours la même chose depuis les Jeux de Rio. Le changement d’entraîneur a vraiment été bon pour nous. Il nous force à sortir de notre zone de confort et ça nous a été utile l’an passé.»

La saison passée, les Canadiennes ont obtenu trois médailles de bronze en Coupes du monde, puis ont fini au pied du podium aux Championnats du monde de Berlin. À Tokyo, le Canada tentera de décrocher une troisième médaille consécutive à la poursuite par équipe féminine, épreuve qui a fait son entrée au programme olympique à Londres, en 2012.

La Québécoise estime que, malgré son absence, l’entraîneur demeure toujours disponible pour toute aide et demande des athlètes. Il suffit de prévoir le coup avec le décalage horaire de 16 heures avec le pays d’Océanie.

«C’est sûr que c’est différent, mais on se parle au minimum une fois par semaine et il est toujours là pour nous aider, peu importe ce qu’on a besoin», a-t-elle assuré.