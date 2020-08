Les biceps de Bergevin font encore jaser

C’est connu : il y a beaucoup d’hommes «baraqués» dans l’état-major du Canadien de Montréal, à commencer par Marc Bergevin.

Ses gros bras ont encore fait jaser, mardi, sur la twittosphère.

Pour souligner le 55e anniversaire de Bergevin, le vice-président aux affaires publiques et communications de l’organisation, Paul Wilson, a publié une photo mettant en valeur les muscles volumineux du directeur général.

Bonne fête dans la bulle! Happy Bubble Birthday Berge! #GoHabsGo pic.twitter.com/imY3xMuI7C — Paul Wilson (@prpwilson) August 11, 2020

Les internautes ont été nombreux à réagir, comme la journaliste Amanda Stein.

«Tu ne fais pas d’échange avec Marc Bergevin. Marc Bergevin fait des échanges avec toi», a écrit avec humour celle qui suit les activités des Devils du New Jersey.

Le DG du Tricolore est en poste depuis le 2 mai 2012. Sous sa gouverne, la Sainte-Flanelle a participé aux séries éliminatoires à cinq reprises, mais a franchi la deuxième ronde une seule fois.

Avant d’être un dirigeant dans la Ligue nationale, Bergevin a également été l’un de ses joueurs. Il a disputé un total de 1191 parties, portant les couleurs des Blackhawks de Chicago, des Islanders de New York, des Whalers de Hartford, du Lightning de Tampa Bay, des Red Wings de Detroit, des Blues de St. Louis, des Penguins de Pittsburgh et finalement des Canucks de Vancouver. Celui qui évoluait au poste de défenseur a amassé 36 buts et 145 mentions d’aide pour 181 points.