Les Obama tête d’affiche (en ligne) avec les Biden de la convention démocrate

Barack et Michelle Obama partageront la tête d’affiche, avec le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden et son épouse Jill, de la convention démocrate qui se déroulera exceptionnellement en ligne à cause de la pandémie de coronavirus.

Vice-président de Barack Obama pendant huit ans, Joe Biden, 77 ans, sera désigné officiellement candidat à la présidentielle pour affronter Donald Trump le 3 novembre lors de cette convention, prévue du 17 au 20 août.

Le vétéran de la politique, sénateur pendant plus de 35 ans, acceptera sa nomination et prononcera un discours au dernier soir, jeudi, selon le programme officiel publié mardi.

Encore extrêmement populaire chez les démocrates, l’ancien président Barack Obama sera la tête d’affiche mercredi tandis que son épouse, Michelle Obama, prononcera le principal discours lundi.

Enseignante, très présente à ses côtés pendant la campagne, l’épouse du candidat, Jill Biden, 69 ans, sera la tête d’affiche du mardi soir.

Encore mystérieuse, l’intervenante prévue juste avant Barack Obama le mercredi suscitait toutes les spéculations mardi: « candidate à la vice-présidence ».

Joe Biden a promis de choisir une femme, qui deviendrait la première vice-présidente des États-Unis. Très attendu, il devrait révéler son choix cette semaine.

Avec la vague historique de colère contre le racisme qui a saisi les États-Unis après la mort de George Floyd, la pression s’est accentuée pour qu’il choisisse une femme noire.

Désormais grande favorite, Kamala Harris, 55 ans, est la deuxième sénatrice noire de l’histoire des États-Unis et une ancienne procureure. Ex-rivale de Joe Biden dans la primaire démocrate, elle doit prononcer un discours jeudi soir.

Une autre favorite n’apparaît elle pas au programme: Susan Rice, 55 ans, ex-conseillère à la sécurité nationale de Barack Obama. Mais celui-ci n’est pas encore complet et pourrait facilement évoluer.

D’autres colistières pressenties prononceront des discours: la sénatrice progressiste et ex-candidate à la Maison Blanche Elizabeth Warren (mercredi), la sénatrice et ancienne militaire Tammy Duckworth (jeudi), les gouverneures du Michigan Gretchen Whitmer (lundi) et du Nouveau Mexique Michelle Lujan Grisham (mercredi) ou la maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms (jeudi).

Deux élues noires du Congrès, Karen Bass et Val Demings, figurent aussi dans les pronostics mais ne sont pas au programme.

Organisée sous le slogan « Rassembler l’Amérique », la convention devait se tenir à Milwaukee, dans l’État clé du Wisconsin, mais a été rendue entièrement virtuelle à cause des risques de contagion de la COVID-19.