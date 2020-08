Patrimoine canadien: Steven Guilbeault se penchera sur Netflix à l’automne

Dans une conférence de presse pour annoncer une aide de 1,5 million à l’Usine C, le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a confirmé qu’il avait toujours dans sa mire le dossier de la taxation de Netflix et des géants du web.

« La pandémie a retardé un peu [le dossier], mais nous irons de l’avant dès que ce sera possible », a indiqué M. Guilbeault.

Le ministre s’était engagé à déposer un projet de loi en juin sur la contribution au contenu culturel par les géants du web. « À cause de la COVID, ç’a été retardé. Depuis la fin mars, les seuls projets de loi que nous avons pu faire adopter au parlement sont dans le cadre de la COVID. »

Le ministre a bon espoir de pouvoir déposer ce projet de loi dans le courant de l’automne. « On ne voit pas pourquoi certaines des entreprises les plus profitables sur la planète ne paieraient pas de TPS pour leurs opérations au Canada », dit-il.

Inquiet pour la culture

Même s’il était présent à l’Usine C pour y annoncer de bonnes nouvelles pour ce centre de création qui existe depuis plus de 25 ans, le ministre Guilbeault a reconnu qu’il s’inquiétait pour l’avenir du secteur culturel qui est très affecté par la pandémie.

« Nous sommes très préoccupés par la situation des artistes et des artisans, mais aussi des organisations. Au printemps, nous avions annoncé une aide d’urgence de 500 millions de dollars qui était vraiment pour essayer de garder l’écosystème culturel, artistique et patrimonial le plus en vie possible malgré la pandémie. Le Premier ministre et moi avons été très clairs que pour nous, cet argent-là n’est pas la fin de l’aide fédérale au secteur. »

Steven Guilbeault a mentionné qu’il était encore trop tôt pour penser à la relance de l’industrie et que l’heure était plutôt encore à l’aide d’urgence. « Avant d’être en relance, nous serons dans le déconfinement. Et il y aura peut-être aussi un peu de reconfinement comme on le voit en Australie, à Singapour et Hong Kong. Avant de parler de relance, il faudra que nous ayons pas mal émergé de cette crise sanitaire-là. Ce que nous prévoyons au gouvernement, c’est une phase 2 d’urgence pour l’automne. Et quelque part en 2021, on va pouvoir penser à la relance. »