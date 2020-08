Plan de réouverture des écoles: «c’est un excellent début»

La pédiatre et microbiologiste du CHU Sainte-Justine Caroline Quach juge que le nouveau plan de réouverture des écoles du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, respecte «les grands principes de santé publique».

«Éventuellement, il va y avoir des cas, on ne pourra pas s’en sortir, souligne Dre Quach, à QUB radio. Le principe des “classes-bulles” permet de mettre une classe en quarantaine en cas d’éclosion et à l’école de continuer à fonctionner en retirant les élèves de façon ciblée. »

Dès la cinquième année et jusqu’à la formation aux adultes, le port du couvre-visage sera obligatoire dès la prochaine rentrée scolaire.

Malgré son optimisme, la pédiatre juge que certains enjeux seront plus complexes que d’autres à gérer, notamment les interactions à la cafeteria.

«Là où je vois un enjeu, c’est les heures de lunch, ajoute-t-elle. Je pense que c’est un grand défi. C’est clair que si on veut manger, le port du masque est impossible. On verra comment on peut garder les groupes séparés.»

