Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 12 août:

«Couples en vacances»

À la demande de Jason (Jason Bateman) et Cynthia (Kristen Bell), quatre couples d’amis partent sur une île paradisiaque pour une semaine de vacances. Dès le début du séjour, ils vont rapidement se rendre compte que les cours de thérapie de couple ne sont pas une option.

Mercredi, 13 h, Évasion.

«Canadiens de Montréal vs Flyers de Philadelphie»

Les Canadiens de Montréal poursuivent leur surprenant parcours dans les séries éliminatoires de la LNH en affrontant les Flyers de Philadelphie. Après avoir causé la surprise en éliminant les Penguins de Pittsburgh en ronde préparatoire, seront-ils capables d'un autre exploit?

Mercredi, 20 h, TVA Sports.

«Lesbiennes, gais et trans: un combat pour l’égalité»

Trans, lesbiennes, bisexuels ou gais, plus d’une vingtaine d’activistes, artistes, politiciens, journalistes et médecins de la cause LGBT racontent un demi-siècle de lutte acharnée, de la répression des années 1960 à la reconnaissance et au combat pour le droit au mariage dans les années 2000.

Mercredi, 20 h, Télé-Québec.

«Nigaud de professeur 2: Les Klumps»

Denise (Janet Jackson) est une enseignante universitaire qui fait battre le coeur de Sherman Klump (Eddie Murphy), un professeur bien enrobé, mais attachant. Ce dernier souffre d’un problème de double personnalité qui va lui jouer des tours.

Mercredi, 20 h, V.

«Bonsoir bonsoir!»

Jean-Philippe Wauthier reçoit Anne-Marie Withenshaw pour discuter, notamment, de son retour à la radio. Il s’entretient également avec Francis Cabrel et Marwah Rizqy, alors que Pierre-Yves Roy-Desmarais livre sa chronique hebdomadaire.

Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Infrarouge: quel vaccin contre le complotisme?»

Depuis le début de la pandémie, les théories du complot semblent de plus en plus nombreuses. Pourquoi fleurissent-elles autant en ces temps particuliers? Quels défis cela pose-t-il aux politiciens, scientifiques, médias et citoyens? Comment répondre aux complotistes? Des experts en discutent.

Mercredi, 21 h, TV5.

«Ça tourne dans ma tête»

David, Blanche, Brandon et Erynn ont entre 12 et 26 ans, et ils ont toujours pensé être fous. Atteints de troubles mentaux, ils ont fait le choix courageux, avec leur famille, de raconter leur histoire.

Mercredi, 22 h, Planète+.