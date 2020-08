Rentrée scolaire: les parents demeurent inquiets

Malgré le port du masque obligatoire pour certains élèves, des parents appréhendent quand même les éclosions qui pourraient survenir dans la classe de leur enfant.

« Mon fils est jeune. S’il l’attrape, il l’attrape. Mais s’il le rapporte à la maison, c’est autre chose » s’inquiète Patrick Roy, qui souffre d’asthme et dont la conjointe est immunosupprimée.

« Vingt enfants dans une classe et pas de masques ! », s’exclame-t-il.

D’autres parents pensent déjà à limiter les visites chez les grands-parents, de peur qu’un de leurs enfants soit un porteur asymptomatique.

Pour Alper Dreze, la situation est encore plus délicate : il habite avec ses deux parents âgés et craint que sa fille ne les contamine.

« Je ne sais pas ce que je vais faire s’il y a une éclosion », admet-il. La petite Silen reprendra tout de même le chemin de l’école dans quelques semaines, faute d’une autre option.

Malgré cette nouvelle obligation, la jeune Maxim Bergeron, 10 ans, a hâte de commencer sa 5e année à l’Externat Saint-Coeur de Marie, dans le secteur de Beauport.

Photo Jean-François Desgagnés

« Je trouve ça bien, ça va aider à protéger mes grands-parents et ma petite sœur qui va bientôt naître. »

Rentrée spéciale

Même si les couvre-visages sont absents de plusieurs listes scolaires, ils seront un incontournable de cette rentrée scolaire teintée par la COVID-19.

Photo Chantal Poirier

La plupart des parents rencontrés par Le Journal applaudissent la décision du ministère de l’Éducation de l’imposer à partir de la 5e année, bien que certains auraient préféré qu’il devienne obligatoire en classe, comme c’est le cas en Ontario.

« Mes enfants sont retournés à l’école sans masque en mai, ce qui me semblait un non-sens. Personnellement, je trouve ça bien que les enfants mettent un masque. Les miens en mettent toujours un en public même s’ils ont moins de 12 ans », ajoute Dominique Bilodeau, de Lac-Mégantic, qui travaille dans une maison de soins palliatifs, où les normes sont strictes.

À Québec, certains sont soulagés de voir que les plus jeunes ne sont pas soumis à la règle.

« Je suis contente de ne pas avoir à le gérer. Les enfants vont manipuler comment leur masque ? Et le ranger où ? Je vais le retrouver dans le sac à lunch ? Et quoi faire avec le masque à la récréation ? Et en hiver ? », s’interroge Élise Carpentier, mère d’une fillette qui commencera sa 3e année.

D’autres, comme Marie Perron, trouvent le port du masque au primaire « un peu intense ». « Mon garçon qui est en 4e est très content de ne pas avoir à mettre le masque », assure-t-elle.

Stress supplémentaire

L’abolition de la distanciation physique entre les élèves à l’intérieur des salles de classe fait aussi réagir les parents.

« L’abandon des bulles, ça me fait peur », affirme une autre mère, qui a limité le plus possible les sorties en public depuis le début du confinement.

La maman de trois enfants, qui n’a pas voulu être nommée, aurait préféré attendre « au moins en janvier » avant de les renvoyer en classe.

Elle s’est résignée à ce que sa fille, suivie pour un possible problème de santé aux poumons, commence sa quatrième année à l’école comme prévu. « C’est un acte de foi. Je crois au Saint-Purell », soupire-t-elle.

Pour sa part, Joud Nasri, père de trois fillettes, ne voit quant à lui pas de problème à ce que les élèves ne gardent pas deux mètres entre eux en classe.

« Au parc, il n’y a pas de distance entre les enfants, pourquoi pas en cours ? », illustre-t-il.

Des éclosions

La fébrilité de la rentrée sera à son comble en cette année fort spéciale. En cas d’éclosion, le quotidien de plusieurs familles pourrait changer très vite.

« Je m’attends à ce qu’il y ait des éclosions », affirme Julie Dénommée, mère de deux enfants d’âge scolaire, faisant le parallèle avec les camps de jour.

« J’ai l’impression qu’il faut profiter [des grands-parents] en ce moment, parce qu’à l’automne, on ne sait pas », estime Mme Dénommée.

« Avec le changement d’école, c’est un double stress », constate Christine Tawile, dont la fille entre en première secondaire dans quelques semaines.

« Ma grande fille va comprendre [toutes les mesures imposées], mais peut-être pas les petites », a ajouté Mme Tawile, aussi mère de deux jumelles qui commencent la maternelle.

— Avec la collaboration de Daphnée Dion-Viens