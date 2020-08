Une année mouvementée

Plus d’une vingtaine d’entreprises québécoises ont fait appel à l’agence Tac Tic Marketing (TTM) durant la crise pour déployer une stratégie de relations de presse et de marketing numérique. L’agence, qui se spécialise en relations publiques stratégiques et en marketing depuis plus de 25 ans, a conseillé plusieurs de ses clients pour leurs communications internes et leurs sorties publiques. Des entreprises innovantes qui se sont adaptées au contexte actuel ont choisi l’agence pour lancer leurs nouveaux produits ou services liés à la COVID-19. TTM a récemment géré les relations de presse entourant le lancement de l’entreprise Le Beau Masque ; l’ouverture d’Alphonse/Cuisine & Cocktail ; le lancement de la ligne de soutien psychosocial Panorama ; le lancement de la boîte Apéro du bar à vin Petits Creux, sur l’avenue Cartier, et de son petit frère, le bar à vin Terroir – Vins et Compagnie, dans le quartier Petit Champlain, entre autres. Sur la photo, l’équipe de TTM de gauche à droite : Camille Bédard, conseillère en relations publiques ; Sylvie Beaulieu, présidente et stratège en relations publiques ; Myranie Tremblay et Alexandra Pérez, conseillères en relations publiques.

Un nonagénaire en forme

Photo courtoisie

Jean-Claude de Launière (photo) a 90 ans aujourd’hui. Natif de Verdun, il a toutefois passé toute sa vie à Québec. Durant sa jeunesse, tout d’abord à Loretteville, et puis marié, il a vécu quelques années à Saint-Émile, puis à Neufchâtel où il vit dans sa maison depuis 1960. Veuf depuis l’an dernier, Jean-Claude est un passionné des chiffres. Il a été comptable, au début pour une banque, puis au sein du gouvernement provincial, à titre de directeur, jusqu’à sa retraite en 1984. Il fait encore sa routine hebdomadaire d’exercices physiques pour garder la forme, lit beaucoup, aime les documentaires et suit assidûment les actualités. Son petit côté zen ? Aller cueillir des bleuets ! Il est capable d’en amasser une vingtaine de paniers à lui seul. Je me joins à sa famille (7 enfants, 9 petits-enfants et une arrière-petite-fille) et ses amis pour lui souhaiter un très joyeux 90e anniversaire de naissance.

60 ans de mariage

Photos courtoisie

Denise Miller et Jean-René Comeau (photos), de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (l’été) et de l’arrondissement Sainte-Foy (l’hiver) ont célébré cet été leur 60e anniversaire de mariage. Le couple s’est en effet marié le 25 juin 1960 à l’église du Très-Saint-Sacrement de Québec. Jean-René a fait carrière chez Bell Canada (36 ans à titre de cadre) puis au service de l’ingénierie de la Ville de Québec. Il a été plus de 30 ans secouriste (premier répondant) en ski alpin dans plusieurs centres de ski du Québec­­­, et plus particulièrement à Stoneham­­­. Denise a été secrétaire au secrétariat général de l’Université Laval pendant de nombreuses années. Le couple a 3 enfants (Lucie, Danielle et Martin, qui demeurent à Terrebonne et en Ontario), 7 petits-enfants et une arrière-petite­­-fille, Charlotte. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal depuis le 2 mai 2012, 55 ans... Mireille Thibault, du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet... Rocco Ritchie, fils de Madonna et Guy Ritchie, 20 ans... Nathalie Coupal, comédienne et actrice québécoise, 60 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 11 août 2000. Jean-Papineau-Couture, 83 ans, compositeur et pédagogue québécois... 2017. Yisrael Kristal, 113 ans, survivant de l’Holocauste et identifié par le Guinness des records comme l’homme le plus vieux du monde... 2014. Robin Williams, 63 ans, acteur et humoriste américain.