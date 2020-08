JOBIN, Georges



À son domicile, le 6 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Georges Jobin, conjoint de madame Annette Rouleau, fils de feu dame Lina Martin et de feu monsieur Josaphat Jobin. Il demeurait à Val-Bélair, QC. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 11hLes cendres seront déposées au Columbarium de laIl laisse dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs : Diane Rouleau (Clarence Bélanger), Lucien Rouleau (Sylvie Côté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.