NOËL, Solange Fortin



Au Centre d'hébergement St-Augustin (J-5000), le 7 août 2020, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée dame Solange Fortin, épouse de feu M. Donat Noël, fille de feu M. Alfred (Freddy) Fortin et de feu dame Catherine Kirouac. Elle demeurait à Québec autrefois de Sainte-Apolline-de-Patton. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Louis de Courville.Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole ; ses petits-enfants : Annie Drolet (Steeve Brown), Manon Drolet (Stéphane Ouellette), Line Drolet (Sylvain Lacroix) et leur père Roland Drolet, Luc Noël (Iza Blais et sa mère Diane Plourde) ; ses arrière-petits-enfants : Sylvain Drolet (Véronique Vachon), Sébastien Drolet (Rébéka Dionne), Vincent Drolet, Brandon et Thalie Ouellette, Nathan Lacroix, Romain, Adrien et Emma-Rose Noël et son arrière-arrière-petite-fille Aurélie Drolet ; ses belles-sœurs : Marie-Élise Dion (feu Alfred Noël), Marielle Gaudreau (feu André Noël), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et autres parents. Elle est allée rejoindre son époux M. Donat Noël, son fils Réjean Noël, ainsi que Alexandrine Fortin (feu William Bill Clarke), Aline Fortin (feu Jacques Côté), Réal Fortin (feu Laurentienne Bérubé), Colette Fortin s.s.c.m., Donat Fortin (feu Aline Bissonnette) et Adrien Fortin ; ses beaux-frères et belles soeurs: Cora Noël (feu Paul-Émile Simard), Pierre Noël (feu Maria Langlois), Armand Noël (feu Marie-Claire Dion), Yvonne Noël (feu Irénée Mercier). Un remerciement spécial au personnel du J-5000 du Centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués.