BOIVIN, Nicole



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 27 juillet 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Nicole Boivin, épouse de monsieur André Allard, fille de feu monsieur Philippe Boivin et de feu madame Fernande Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, au, de 13h à 15h.La mise en niche se fera au cimetière St-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Benoît Goulet), Dominique (Luc Dionne) et Sébastien (Katrine Depratto); ses petits-enfants: Laurie, Zachary, Maxime, Nathan, Raphael et Thomas; ses frères et sa sœur Louise Boivin (Pierre Lavoie), Jacques Boivin (Guylaine Bédard) et Conrad Boivin (Lucie Lafrance) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Marc (Céline Bolduc) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allard: Roland (feu Gisèle Conseiller), Lucille (feu Magella Blais), Paul, Gérard (Colette Sylvain) et Roger Allard. La famille tient à remercier le personnel d'oncologie de l'hôpital du Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du cancer du sein. https://rubanrose.org/