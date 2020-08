HARVEY, Luc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 août 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Luc Harvey, époux de dame Sabine Lessard. Il était le fils de feu Fernande Perron et feu monsieur Magella Harvey. Il demeurait à Tadoussac.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Sabine; ses enfants: Anissa (Erich) et Andrée-Claude (Danny); ses petits-enfants: Alexandre, Sébastien, Adrien, Flavie et Maelle; ses sœurs: Francine (Gilles), Chantal (Steven) et feu Jean-Paul (Nicole); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Lessard: Murielle (Naief), Constance (Richard) et feu Nicole (Gilles) ainsi que ses oncles et ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins Oncologiques et Palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant- Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.