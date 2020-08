LABONTÉ

Marie-Marcelle Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 juin 2020, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédée madame Marie-Marcelle Jacques, épouse de feu monsieur Paul-Henri Labonté, fille de feu dame Adélia Drouin et de feu monsieur Georges Jacques. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Paul, Madeleine (Michel Beaumont), Ghislaine (Denys St-Hilaire), Johanne (André Bélanger) et Raymond (Martyne Tremblay); ses frères: Henri-Paul et Gérard (Érika Dominguez) ainsi que de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins et cousines. Marie-Marcelle est allée rejoindre son conjoint Paul-Henri, son fils Georges-Henri, son petit-fils Sacha, ses parents Adélia et Georges, ainsi que son frère Jean-Marie. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h 30 à 11 h,L'Inhumation du corps aura lieu au cimetière St-Charles. Remerciement tout spécial à Rita et Claude Beaulé ainsi qu'à Nicole et Jean-Marc Houde, ses voisins, qui ont toujours été là pour elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca.