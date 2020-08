LÉVESQUE, Jeannine



À son domicile, le 11 août 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Jeannine Lévesque, conjointe de feu monsieur Jean-Pierre Simard. Elle était la fille de feu dame Alice Moreau et feu monsieur Michel Lévesque. Elle demeurait à Québec.de 17 h à 19 h.Elle laisse deuil outre ses frères: Jean-Marie et André (Monique); sa filleule: Linda Lamontagne (André Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard ainsi que Claudette Arseneault, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel qui a prodigué les soins, en particulier le Docteur Viens et son équipe pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, via internet : www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.